Belgrano buscará este viernes estirar su buen momento cuando enfrente a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, desde las 15.30, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, con Lucas Novelli en el VAR, y transmitido por TNT Sports.

El equipo cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, suma 7 puntos y, en caso de ganar, alcanzará a los líderes de su grupo. Llega con el envión de dos triunfos consecutivos: ante Independiente por Copa Argentina y frente a Banfield en el torneo local, cortando una racha negativa de casi un año sin victorias seguidas.

Para este compromiso, Zielinski debió realizar cambios en la defensa por la salida de Mariano Troilo al Parma de Italia: Adrián Spörle ocupará el lateral izquierdo y Federico Ricca pasará a la zaga central.

Aldosivi, en tanto, continúa en zona de descenso en la tabla anual y todavía no ganó en el Clausura, con dos empates y dos derrotas, además de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Argentinos Juniors. En lo que va del campeonato solo convirtió un gol.

El estadio Minella tendrá parte de su capacidad clausurada debido a incidentes ocurridos en el partido ante Newell’s, que incluyeron hechos de violencia en la tribuna.