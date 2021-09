Sportivo Belgrano sufrió una nueva derrota en el torneo Federal A y esta vez cayó por 1 a 0 con Sportivo Las Parejas. Esta derrota caló hondo porque lo dejó con muy pocas chances de avanzar a los playoffs.

El capitán Andrés Alderete, brindó algunas consideraciones tras el partido: "Sin duda que perder no nos gusta, no le gusta a nadie, es algo que desgraciadamente se está repitiendo todos los fines de semana y la verdad que duele, que molesta, hoy era un partido que estaba controlado, estábamos jugando con intensidad, con orden, aguerridos, cometimos una distracción y ellos pudieron convertir... después se nos hizo complicado, más allá de que tuvimos situaciones como para empatarlo", indicó el jugador.

Consultado sobre salida de esta situación, el mediocampista explicó que se sale "entrenando y dando el mayor esfuerzo en cada entrenamiento, por más que no consigamos el resultado del fin de semana, nosotros tenemos que dar el mayor esfuerzo todos los días, para eso estamos acá para entregarnos al máximo por nosotros y por el club, sin duda, hay que trabajar, hablar con los chicos, tener la mente positiva porque hoy en día lo mental es muy importante y seguir trabajando porque no hay otra forma y no conozco otras maneras de revertir esta situación".

Alderete volvió a sumar minutos de juego el pasado sábado tras superar una rotura de ligamentos, lesión que lo tuvo unos 6 meses fuera de las canchas. Este miércoles, volvió a ser titular -y capitán- demostrando lo importante que es para el equipo y el aporte de su experiencia. "Me siento bien, la verdad que contento porque la pierna me responde cada vez mejor, sumando minutos, sin duda que que voy ganando en lo físico. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo que estoy para ayudar y dar una mano en en el lugar que me toque y desde mi experiencia dar lo mejor", indicó.

El próximo domingo podría regresar el público a las canchas, al respecto el jugador dejó un mensaje para el hincha: "Estamos dando lo mejor, siempre nos entregamos al máximo. La gente se necesita en las canchas, es el folclore del fútbol, con la gente en la tribuna, es algo importante y un espectáculo hermoso, así que nosotros desde nuestro lado vamos a seguir entregándonos al máximo, primero para revertir esta situación y después darle todo al club".