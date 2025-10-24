El ajedrecista sanfrancisqueño Renzo Platini tuvo una destacada actuación y se quedó con el título del Torneo Internacional IRT Sub-2400 “Ciudad de San Francisco”, disputado los días 18 y 19 de octubre. Platini logró 5 puntos sobre 6 posibles, lo que le permitió quedarse con el primer lugar en una competencia que reunió a 24 jugadores de gran nivel.

En el segundo puesto se ubicó Gonzalo Hilbert, de Rafaela, mientras que el tercer lugar fue para Bautista Fournel, oriundo de Santo Tomé.

El certamen contó además con reconocimientos por categorías. En la tabla general, el cuarto puesto fue para Valentino Koncurat y el quinto para Patricio Grospietro.

Entre los jugadores de menor ranking, Daniel Bonelli se quedó con el premio al mejor Sub-2000, seguido por José Ignacio Barrotto. En la categoría Sub-1700, la ganadora fue Hebe Cárdenas, mientras que Gabriel Rossi ocupó el segundo lugar.

En la división Sub-18, el primer puesto fue para Agustina Benítez, escoltada por Pablo Emilio Tonetti. También se destacó José Pellitteri como el mejor Supra-50 y Nicolás Ferrero como el mejor jugador local de San Francisco.

El torneo, que se desarrolló durante el fin de semana largo, dejó un balance positivo tanto por el nivel competitivo como por la participación de ajedrecistas de distintas localidades del país, consolidando a San Francisco como una de las sedes referentes del ajedrez regional.