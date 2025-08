En San Francisco, como en tantas otras ciudades del interior, es común que los pibes sueñen con ser futbolistas profesionales, pero pocos logran convertir esa ilusión en un proyecto de vida. Agustín Prata, volante de 26 años, es uno de ellos.

El jugador nacido y criado en barrio Parque no llegó a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino, pero sí logró construir una prominente carrera en Italia, donde se gana la vida con la pelota y planifica su futuro.

Su historia no tiene títulos rimbombantes, pero está marcada por el esfuerzo, la constancia y una apuesta fuerte por lo que realmente quería que era vivir del fútbol. No fue fácil, hubo muchas preguntas en ese derrotero futbolero, pero siempre mantuvo su decisión de jugar a la pelota.

¿Cómo empezó todo? En el baby donde jugó en Tiro y Gimnasia, luego se cruzó a Sportivo Belgrano, pero no paró ahí. Buscando su lugar y nuevas oportunidades emigró a Mitre y Trebolense que militan en la Liga San Martín de Santa Fe.

Antes de dar el salto europeo recaló en Argentino de Rosario donde disputó la Primera D y se consagró campeón de la Copa Santa Fe. Para esa altura empezó a tramitar su ciudadanía italiana sabiendo que la oportunidad iba a llegar, pero requería de perseverancia.

“El fútbol no tiene por qué terminar acá.Siempre es bueno abrir el paraguas y buscar en otros lados. Con trabajo, sacrificio y humildad, las puertas se te abren”, dijo a El Periódico.

-¿Qué pasó después de esa etapa en Rosario? -Me vengo de Rosario y ya estaba todo encaminado para irme a Italia. Ya tenía la carpeta armada, por el tema de la nacionalidad, y estaba esperando el llamado de allá. Hice toda una pretemporada solo, entrené solo varios meses, y un día llegó el llamado porque el director técnico, que era de Buenos Aires, me conocía y me buscó. Así que me fui unos meses antes para llegar al torneo ya con la doble nacionalidad y poder jugar.

-¿Fue difícil tomar la decisión de irte en ese momento? -El primer año que me llaman para ir, mi mujer estaba embarazada de mi nena. Así que fue una decisión bastante complicada. Ella nació y la conocí a los cinco meses. En ese momento tenía que ser fuerte de la cabeza. Cuando volví en 2024 me las pude llevar y ahora volvimos porque estamos en receso.

-¿Cómo continuó tu carrera en Italia? -Mi primer club fue Cassano Sybaris, después pasé al Sporting Catanzaro y en la última temporada jugué en Real Montepavone, donde estoy en tratativas para continuar. Siempre fueron equipos del ascenso, sería la sexta categoría de fútbol allá, pero también es competitivo como acá. Sin embargo, allá pagan mejor, se puede ahorrar, viajar, tenemos concentraciones y entrenamientos como un jugador profesional de acá.

-Muchos jugadores de San Francisco emigraron como vos, ¿Qué limitaciones ves en el fútbol local? -Todos saben que acá el fútbol es muy difícil y a veces no podés vivir de esto por lo económico. Lamentablemente, cuando estás en categorías de ascenso a veces tenés que complementarlo con algún trabajo y tal vez terminás dejando porque ves que las cosas se complican.

-¿Alguna vez imaginaste que tu destino iba a estar fuera del país? -No sé si lo imaginaba, pero así lo buscaba. Lo luché y lo trabajé para poder lograrlo. Se puede vivir tranquilo del fútbol allá.

-¿Pudiste vincularte también con el fútbol desde otro lugar? -Este año trabajé también en las inferiores del club, me dieron la categoría más chiquita, así que también imagino poder vivir desde otro lugar cuando termine mi carrera. Estoy feliz con mi decisión. A veces se extraña, no lo voy a negar, pero fue una buena decisión.

-¿Qué mensaje le darías a otros jugadores que no recibieron las oportunidades que esperaban? -Que sigan luchando, entrenando. Vos tenés que ganarte lo que vos querés. Visualizás tu futuro y tenés que ganártelo, trabajarlo, porque nadie te regala nada. Que sigan, que luchen por sus sueños.