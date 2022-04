VIERNES

Liga Argentina | Conferencia Norte – 28ª fecha

21.30 hs San Isidro vs. Independiente (Oliva)

Liga Federal | División Córdoba-Santa Fe – 14ª fecha

21.30 hs El Ceibo vs. Sp. Suardi

SABADO

Asociativo de Básquet | Inferiores – 3ª fecha

9 hs / 10.30 hs / 11.30 hs El Ceibo “Rojo” vs. El Ceibo “Azul” [u13-Mini-Premini]

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs San Isidro vs. Cult. Arroyito [u13-Mini-Premini]

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs SS Devoto vs. El Tala [u13-Mini-Premini]

10 hs / 11.30 hs / 12.30 hs Almafuerte vs. Alumni [u13-Mini-Premini]

Hockey | Federación Cordobesa – División B1 – 4ª fecha

11 hs Talleres vs. Antártida Arg.

Liga Regional | Inferiores – Zona Centro – 4º fecha

12 hs Sportivo Belgrano vs. El Trébol

12 hs Cult. La Francia vs. Antártida Argentina

Rugby | UCR - Bloque Juvenil

12 hs / 13.15 hs San Francisco RC vs. Alta Gracia RC [M14-M16-M15-M17]

14.30 hs San Francisco RC vs. Baguales (Jesús María) [M19]

Baby Fútbol | Torneo Apertura – 5ª fecha

13 hs Belgrano vs. CD River

13 hs Estrella del Sur vs. Barrio Jardín

13 hs Los Andes vs. Dep. El Trébol

13 hs Dep. Norte vs. Dep. Oeste

13 hs Barrio Cabrera vs. 2 de Abril

13 hs Los Albos vs. Dep. Josefina

13 hs Gral. Savio vs. DMD Freyre

13 hs CDyC El Faisán vs. Tarzanito

14.20 hs Inf. Xeneize vs. Tiro y Gimnasia (En Tiro y Gimnasia)

Libre: Dep. Sebastián

Liga Rafaelina | Inferiores – Zona Sur – 3ª fecha

14 hs Dep. Josefina vs. La Hidráulica

14 hs Def. de Frontera vs. Sp. Libertad

Hockey Local | Torneo “Cumpliendo Sueños” – 1ª fecha – Juveniles (En Polideportivo Municipal)

14 hs Unión La Enramada vs. Dep. Libertad [7ª división]

14 hs The Pumas vs. Polideportivo [7ª división]

15 hs Florida (Clucellas) vs. CR Las Petacas [7ª división]

15 hs Unión La Enramada vs. Dep. Libertad [5º división]

Liga Amateur | Torneo Apertura – 1ª fecha

- Cancha de La Milka

13.45 hs Acto inaugural

14 hs La Trucha FC vs. Quebrachense Lavalle Club

15.45 hs La Milka vs. Estudiantes Universitarios

- Cancha de Defensores de Iturraspe

14 hs Tiro y Gimnasia vs. Barrio Parque

15.45 hs Def. de Iturraspe vs. El Faisán

-Cancha de La Florida

14 hs La Florida vs. Presidente Roca

15.45 hs 1º de Mayo vs. Filial Talleres

- Cancha de Ferroviarios

14 hs Estudiantes SC vs. Barrio 20 de Junio

15.45 hs Club Colón vs. Juv. Unida

Asociativo de Básquet | Torneo Apertura – 4ª fecha

15 hs / 17 hs Cult. Arroyito vs. El Tala [u15-u19]

14 hs / 16 hs / 18 hs San Isidro vs. Almafuerte [u17-u15-u19]

Básquet | Liga Provincial u15 – 4ª fecha

San Isidro vs. Instituto

Santo Tomás vs. El Ceibo

Básquet | Liga Provincial u19 – 6ª fecha

18 hs 9 de Julio (Río Tercero) vs. El Ceibo

DOMINGO

Hockey | FOSH – Región Oeste - Caballeros – 2ª fecha

12.30 hs 9 de Julio (Morteros) vs. Charabones

12.30 hs 9 de Julio (Rafaela) vs. Antártida Arg.

Básquet | Interasociativo femenino – 2º fecha

11 hs / 13 hs San Isidro vs. Unión San Guillermo [u15-u17]

Liga Regional | Zona Centro – 5ª fecha

10 hs / 12 hs Antártida Arg. vs. Sportivo Belgrano

15 hs / 17 hs SS Devoto vs. Proyecto Crecer

Baby Fútbol | Torneo Apertura – 6ª fecha

13 hs Tarzanito vs. Gral. Savio

13 hs DMD Freyre vs. Los Albos

13 hs Dep. Josefina vs. Barrio Cabrera (En Barrio Cabrera)

13 hs Tiro y Gimnasia vs. Dep. Norte

13 hs Dep. Oeste vs. Los Andes

13 hs Dep. El Trébol (El Tío) vs. Estrella del Sur (En Estrella del Sur)

13 hs Barrio Jardín vs. Belgrano

13 hs C.D. River vs. Dep. Sebastián

14.20 hs 2 de Abril vs. Inf. Xeneize

Libre: CDyC El Faisán

Rugby | UCR - División B - 2ª fecha

14 hs / 15.30 hs Mañke (La Calera) vs. San Francisco RC [Intermedia - Primera]

Liga Rafaelina | Primera B – Zona Sur – 3ª fecha

14.30 hs / 16 hs La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

14.30 hs / 16 hs Sp. Libertad vs. Def. de Frontera

Federal A | Zona Norte – 3ª fecha

16.30 hs Sportivo Belgrano vs. Sp. Las Parejas