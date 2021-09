Se viene un nuevo fin de semana cargado de acción para los equipos sanfrancisqueños que tendrán actividad tanto en condición de local como de visitante.

La acción comienza este viernes, continúa el sábado y el domingo. Habrá actividad en básquet, fútbol, hockey y rugby.

VIERNES

Básquet | Torneo Asociativo – 7ª fecha – u17 y Primera

20 hs / 22 hs San Isidro vs. El Tala

Básquet | Liga Cordobesa de Básquet – Zona C

21 hs Matienzo (Cba) vs. El Ceibo

Baby Fútbol | Torneo “Juan Navarro” – Deportivo Oeste (Cat. 2012)

18.30 hs Belgrano vs. Barrio Jardín

19.30 hs El Faisán vs. Inf. Xeneize

20.30 hs Dep. Sebastián vs. Estrella del Sur

21.30 hs CD River vs. Los Andes

22.30 hs Tarzanito vs. Dep. Oeste

Baby Fútbol | Torneo “María Baigorria” – Deportivo Sebastián (Cat. 2009)

19 hs Dep. Sebastián vs. Dep. Josefina

19.50 hs Barrio Jardín vs. Inf. Xeneize

20.40 hs Los Andes vs. Tiro y Gimnasia

21.30 hs CD River vs. Gral. Savio

SABADO

Básquet | Torneo Asociativo Femenino de Morteros – 4ª fecha – u15

10 hs / 12 hs San Isidro vs. Unión (San Guillermo)

Hockey | Federación Cordobesa - División B1 - 8ª Fecha

16.30 hs Talleres vs. Antártida Arg.

Fútbol | Liga Regional – Inferiores – 4ª fecha

13 hs El Trébol vs. Antártida Argentina

13 hs Sportivo Belgrano vs SS Devoto

13 hs 8 de Diciembre vs. Proyecto Crecer

Baby Fútbol | Torneo Apertura – 9ª fecha

13 hs Dep. Oeste vs. Dep. Sebastián

13 hs DMD Freyre vs. Dep. Norte

13 hs Belgrano vs. Los Andes

13 hs 2 de Abril vs. River

13 hs Los Albos vs. El Faisán

13 hs Barrio Jardín vs. Barrio Cabrera (En Cabrera)

14.20 hs Dep. Josefina vs. Estrella del Sur (En Los Andes)

14.40 hs Gral. Savio vs. Inf. Xeneize

15.30 hs Dep. El Trébol vs. Tarzanito

Hockey | Liga local – Encuentro de infantiles – Polideportivo Municipal

14 hs Predécima y décima

15 hs novena

16 hs octava

Básquet | Torneo Asociativo – 7ª fecha

14.30 hs / 16.30 hs SS Devoto vs Almafuerte (u15, u17 y u19)

15 hs / 17 hs El Ceibo vs. Cult. Arroyito (u15 y u19)

Fútbol | Liga Rafaelina - Inferiores - Zona Sur

14 hs Def. de Frontera vs. Alt. Esmeralda

Básquet | Liga Provincial u17 – Cuartos de final

17 hs San Isidro vs. Banda Norte

Rugby | Bloque juvenil (M14, M15, M16, M17 )

12 hs en adelante | Alta Gracia RC vs. San Francisco RC

Infantiles | Jockey Club vs. San Francisco RC / San Martín vs. San Francisco RC (En Villa María)

Rugby | Torneo Súper 10 - Segunda división - M19

14 hs San Francisco RC vs. Hurones de Carlos Paz

Fútbol | Torneo Federal A – Zona B - 23ª fecha

16 hs Gimnasia (CdU) vs. Sportivo Belgrano

DOMINGO

Fútbol | Torneo Femenino – Sportivo Belgrano – Predio “Nicolás Losano”

8.30 hs Inauguración – 1º fecha

Antártida Argentina vs. Mitre (Las Varillas)

Dep. Luxardo vs. Def. de Frontera

Proyecto Crecer vs. Sp. Belgrano

Talleres vs. Rompe Redes

El Faisán vs. Las Lobitas

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo “Raúl Paccioretti-Promesas del Fútbol” – 2ª fecha

- Cancha de Iturraspe

9 hs Antártida Azul vs Antártida Blanco (sub 14)

10:15 hs Peñarol vs Iturraspe un Sentimiento (sub 16)

11:30 hs Defensores de Iturraspe vs Los Pingüinos(sub 16)

- Cancha de Juventud Unida

9 hs: Estrella Verde vs Defensores de Sportivo (sub 14)

10:15 hs Antártida Azul vs Antártida Blanco (sub 16)

11:30 hs Juventud Unida vs La Milka( sub 16)

Baby Fútbol | Torneo “María Baigorria” – Deportivo Sebastián (Cat. 2009)

9 hs Belgrano vs. Dep. Norte

9.50 hs Estrella del Sur vs. Tarzanito

10.40 hs Barrio Cabrera vs. El Faisán

11.30 hs 2 de Abril vs. Los Albos

12.20 hs Dep. Oeste vs. DMD Freyre

Fútbol | Liga Rafaelina – Torneo Femenino – 5ª fecha (cancha de Ben Hur)

10 hs Atl. Rafaela vs. Def. de Frontera

Baby Fútbol | Torneo “Juan Navarro” – Deportivo Oeste (Cat. 2012)

13.30 hs Dep. Norte vs. Los Albos

14.15 hs Dep. Josefina vs. Tiro y Gimnasia

Hockey | Federación del Oeste Santafesino – Damas

14.45 hs San Francisco RC vs. C. Ciclista

16 hs San Francisco RC vs. Atl. Rafaela

Fútbol | Liga Regional – Mayores – Zona Centro - Grupo A - 4ª fecha

16 hs Sportivo Belgrano vs Antártida Argentina

16 hs Proyecto Crecer vs. Sociedad Sportiva Devoto

Fútbol | Liga Rafaelina – Grupo B – Zona Sur – 6ª Fecha

15.30 hs La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

15.30 hs Juv. Unida vs. Def. de Frontera

Rugby | Torneo Súper 10 - Segunda división - Primera División y M19

14 hs San Francisco RC vs. Hurones de Carlos Paz (en Arroyito)

Básquet | Torneo Asociativo – 7ª fecha

16 hs / 18 hs San Isidro vs. El Tala (u15 y u19)

18.30 hs / 20.30 hs El Ceibo vs. Cult. Arroyito (u17 y primera)