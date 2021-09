Se viene un nuevo fin de semana y las competencias deportivas que involucran a los sanfrancisquqeós tendrán actividad solo los días viernes y sábado. El domingo no hay programación por las elecciones PASO.

A continuación la programación de algunas de las competencias locales.

VIERNES

Baby Fútbol Torneo "Juan Navarro" - Categoría 2012

19 hs Gral. Savio vs. Dep. Norte

20 hs Barrio Cabrera vs. Los Albos

21 hs 2 de Abril vs. Dep. Josefina

22 hs DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

Básquet | Torneo Asociativo - 6ª fecha - u17 y Primera División

20 hs / 22 hs El Ceibo vs. SS Devoto

20 hs / 22 hs Cult. Arroyito vs. El Tala

​​​​​​​20 hs / 22 hs Almafuerte vs. San Isidro

SABADO

Vóley | Torneo Amistad -

9 hs El Tala vs. SS Devoto (Sub 14)

11.30 hs El Tala vs. San Isidro (Sub 14)

13.30 hs El Tala vs. SS Devoto (1ª división)

16 hs El Tala vs. San Isidro (1ª división)

Hockey | Federación Cordobesa - División B1 - 7ª Fecha

16.30 hs Antártida Arg. vs. Universitario

Básquet | Torneo Asociativo - 5ª fecha - u13/Mini/Premini

10 hs / 11.30 hs / 13 hs El Ceibo vs. El Tala

10 hs / 11.30 hs / 13 hs San Isidro vs. Almafuerte

10 hs / 11.30 hs / 13 hs Cult. Arroyito vs. SS Devoto

Fútbol | Liga Regional - Inferiores - 3ª fecha

13 hs Antártida Arg. vs. 8 de Diciembre

13 hs Proyecto Crecer vs. Sp. Belgrano

Baby Fútbol | Torneo Apertura - 8ª fecha

13 hs El Faisán vs. Gral. Savio

13 hs CD River vs. Los Albos

13 hs Los Andes vs. 2 de Abril

13 hs Estrella del Sur vs. Belgrano

13 hs Dep. Sebastián vs. DMD Freyre

13 hs Tarzanito vs. Dep. Oeste

14.20 hs Dep. Norte vs. Dep. Josefina

14.40 hs Inf. Xeneize vs. Barrio Jardín

15.30 hs Tiro y Gimnasia vs. El Trébol (El Tío)

Fútbol | Liga Rafaelina - Inferiores - 6ª fecha

14 hs La Hidráulica vs. Def. de Frontera

Básquet | Torneo Asociativo - 6ª fecha - u15 y u19

15 hs / 17 hs Cult. Arroyito vs. El Tala

Básquet | Liga Provincial u17 - Octavos de final

17 hs Poeta Lugones vs. El Ceibo

17 hs San Isidro vs. 9 de Julio (Río 3º)