Se viene otro fin de semana cargado de actividades federadas con el protagonismo de los deportistas locales.

Habrá acción para todos los gustos con encuentros de básquet, hockey, fútbol de primera y fútbol infantil. Además, Los Charabones inician la temporada tanto en el bloque juvenil como en divisiones mayores.

Agenda deportiva:

VIERNES

Básquet | Torneo Asociativo – Apertura – 3ª fecha

20 hs / 22 hs El Ceibo vs. El Tala [u17 / Primera Div.]

20 hs / 22 hs Almafuerte vs. SS Devoto [u17 / Primera Div.]

Básquet | Liga Argentina - Conferencia Norte

21.30 hs San Isidro vs. Barrio Parque

SABADO

Básquet | Torneo Asociativo – Apertura – Inferiores - 2ª fecha

10 hs / 11.30 hs / 13 hs El Ceibo “Azul” vs. San Isidro [u13 / Mini / Premini]

10 hs / 11.30 hs / 13 hs El Tala vs Cult. Arroyito [u13 / Mini / Premini]

10 hs / 11.30 hs / 13 hs Alumni vs. El Ceibo “Rojo” [u13 / Mini / Premini]

Rugby | UCR - Bloque Juvenil - 1ª fecha

12 hs Palermo Bajo vs. San Francisco Rugby Club [M15-M14-M17-M16]

13 hs Carlos Paz RC vs. San Francisco Rugby Club [M19]

Hockey | Fed. Cordobesa – División B1 – 3ª fecha

16.30 hs Antártida Arg. vs. La Salle

Baby Fútbol | Torneo Apertura – 4ª fecha

13 hs DMD Freyre vs. El Faisán

13 hs Dep. Josefina vs. Gral Savio (En Estella del Sur)

13 hs 2 de Abril vs. Los Albos

13 hs Tiro y Gimnasia vs Barrio Cabrera

13 hs El Trébol vs. Dep. Norte (En Deportivo Norte)

13 hs Barrio Jardín vs. Los Andes

13 hs CD River vs. Estrella del Sur

13 hs Dep. Sebastián vs. Belgrano

14.20 hs Dep. Oeste vs. Inf. Xeneize

Liga Regional | Inferiores – Zona Centro – 3ª fecha

12 hs Proyecto Crecer vs Cultural La Francia

12 hs Antártida Arg. vs 8 de Diciembre

12 hs Sportivo Belgrano vs SS Devoto

Liga Rafaelina | Inferiores – Zona Sur – 2ª fecha

14 hs Sp. Santa Clara vs. Def. de Frontera

Hockey | Torneo A1 – FOSH – 3ª fecha

14.30 hs / 16 hs Círculo Rafaelino de Rugby vs. Dep. Libertad

Básquet | Liga Provincial u19 – Zona D

18 hs El Ceibo vs. Bochas SC (Cnia. Caroya)

Básquet | Liga Provincial – u15

12 hs Atenas vs. El Ceibo [Zona D]

15 hs Ctral. Argentino (Río Cuarto) vs. San Isidro [Zona C]

DOMINGO

Hockey | Torneo A1 – FOSH – 3ª fecha

10 hs / 11.30 hs / 14 hs / 16 hs Charitas vs. Sarmiento (Humboldt) [Sub14 / Sub 16 / Intermedia / Primera]

Liga Rafaelina | Mayores – Zona Sur – 2ª fecha

16 hs Atl. Esmeralda vs. La Hidráulica

16 hs Def. de Frontera vs. Dep. Josefina

Liga Regional | Mayores – Zona Centro – 4º fecha

11 hs / 13 hs Sportivo Belgrano vs. SS Devoto

14 hs / 16 hs Cult. La Francia vs. Antártida Arg.

Rugby | UCR - División B - 2ª fecha

16 hs San Francisco RC vs. Gral. Deheza

Fútbol femenino | Amistoso

16 hs Sportivo Belgrano vs San Bartolomé

Federal A | Zona Norte – 2ª fecha

19 hs Atl. Paraná vs. Sportivo Belgrano

LUNES

Básquet | Torneo Asociativo – Apertura – 3ª fecha

20 hs / 22 hs El Ceibo vs. El Tala [u15 / u19]

20 hs / 22 hs Cult. Arroyito vs. San Isidro [u17 / Primera Div.]

MARTES

Básquet | Torneo Asociativo – Apertura – 3ª fecha

20 hs / 22 hs Cult. Arroyito vs. San Isidro [u15 / u19]