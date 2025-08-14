Este jueves 14 de agosto de 2025 la atención de los hinchas argentinos estará puesta en una cargada agenda de fútbol internacional, con encuentros decisivos por las competiciones de Conmebol. River Plate saldrá a la cancha en Asunción para enfrentar a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que Godoy Cruz y Lanús tendrán compromisos de visitante por la Copa Sudamericana.

La jornada comenzará a las 19:00 con dos duelos en simultáneo: por la Copa Libertadores, Botafogo recibirá a Liga de Quito en Río de Janeiro, con transmisión de DGO, Disney+ Premium y Fox Sports; y por la Sudamericana, Atlético Mineiro será local ante Godoy Cruz en Belo Horizonte, partido que podrá verse por DGO, Disney+ Premium y ESPN.

El plato fuerte para los argentinos llegará a las 21:30, cuando River visite a Libertad en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Libertadores, será televisado por DGO, Disney+ Premium, Fox Sports y Telefe. En paralelo, Universitario recibirá a Palmeiras en Lima, también por la Libertadores, y Lanús enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero en un duelo argentino por la Sudamericana.

Los partidos de este jueves marcarán el inicio de series decisivas para los equipos nacionales, que buscan avanzar a los cuartos de final y mantener viva la ilusión en los torneos más importantes del continente.

Agenda de partidos – jueves 14 de agosto

Copa Conmebol Libertadores

19:00 | Botafogo vs. Liga de Quito – DGO, Disney+ Premium, Fox Sports

21:30 | Libertad vs. River Plate – DGO, Disney+ Premium, Fox Sports, Telefe

21:30 | Universitario vs. Palmeiras – DGO, Disney+ Premium, Fox Sports 2

Copa Conmebol Sudamericana