Actualización, ciencia y deporte: llega la Reunión Científica 2025 al Kempes

La Agencia Córdoba Deportes, por intermedio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), junto a la Asociación de Kinesiología del Deporte (AKD), organizan la Reunión Científica 2025 – Jornada de Actualización en Kinesiología Deportiva, que se realizará el sábado 1 de noviembre en la sala de conferencias del estadio Mario Alberto Kempes.

El encuentro está orientado a profesionales y estudiantes de carreras afines, con el objetivo de generar un espacio de formación, intercambio de conocimientos y actualización sobre los últimos avances en el ámbito de la rehabilitación, prevención y rendimiento deportivo.

Durante la jornada se desarrollarán charlas y talleres a cargo de destacados especialistas, con una agenda que abordará temas como la carga y lesiones en el running, abordajes kinésicos en procesos de rehabilitación, tecnología aplicada al deporte y ecografía musculoesquelética, entre otros.

“Desde el CARD buscamos que cada actividad de capacitación no solo brinde herramientas técnicas, sino que también fortalezca el vínculo entre los profesionales del deporte. La actualización constante es clave para acompañar el crecimiento de nuestros atletas con una mirada integral”, expresó Fernando Recabarren, subdirector del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

La actividad comenzará a las 9:30 hs con las acreditaciones y se extenderá durante toda la jornada, con espacios de discusión, instancias prácticas y presentaciones. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Agencia Córdoba Deportes con la capacitación continua de los profesionales de la salud y el deporte, promoviendo el desarrollo de prácticas actualizadas que fortalezcan el sistema deportivo provincial.

Programa – Sábado 1 de Noviembre

09.30 a 10.00 – Acreditaciones y apertura de jornada10:00-10:20 Carga: «Héroe o Villano – Lic. Matías Sampietro10:20-10:40 Carga y lesiones en running: evidencia y perspectivas – Lic. Diego Ruffino10:40-11:00 Isquioterapia: manejo y abordaje en lesiones miotendinosas proximales en los isquiosurales – Lic. lara Cornejo11:00-11:20 Del dolor al rendimiento: manejo de carga en corredores en proceso de readaptación – Lic. Tamara Bibiloni11:20-12:00 Discusión12:00-13:30 Break13:30-13:50 Abordaje kinésico de la inhibición muscular artrogénica Lic. Javier Asinari13:50-14:10 Lesiones musculares con compromiso tendinoso: ¿mito o realidad? – Lic. Santiago Grosso14:10-14:30 Abordaje kinésico en el postoperatorio del LCA: Optimización en la rehabilitación – Lic. Julieta Herrera14:30-14:50 Actualización en el uso de agentes físicos – Lic. Javier Crupnik14:50-15:10 Discusión15:10-15:30 Break15:30-16:30 Monitoreo del proceso de rehabilitación mediante tecnologías Lic. Matías Sampietro – Lic. Javier Asinari15:30-16:30 Tecnología aplicada al deporte en el laboratorio de biomecánica CARD + Moplex – Equipo profesionales laboratorio CARD-MOPLEX16:30-17:30 Ecografía musculoesquelética en kinesiología Lic Javier Crupnik – Lic. Diego Ruffino16:30-17:30 Terapias manuales y vendaje deportivo: ¿Ciencia o experiencia? – Lic. Cristian Gays