José “Chinito” Acevedo cayó este fin de semana con Víctor Rodríguez en La Rioja, el marco de la por el título Fedelatin AMB en la categoría Súper Welter.

Fue por decisión dividida de los jueces con dos tarjetas de 96-94 y la restante empate 95-95.

Con esta victoria, el uruguayo mantuvo su invicto y alcanzó un registro de 13-0-1, 6KO; mientras que Acevedo sumó un nuevo revés y quedó con 14-5-3, 8KO.

Este lunes, el boxeador local se expresó en sus redes sociales:

Hola gente está vez no se pudo dar..

No me rendiré y seguiré apostado en mí. Bajar dos categorías más centrarme en eso y volver a pelear..

Estoy dando muchas ventajas en esta categoría. Está pelea fue en súper welter ..

De dónde fui campeón son 3 categoría más arriba, dirán que estoy loco pero me sentía bien

Pero tendré que bajar de categoría o dos peleas más y estaré hablando sólo, haciendo sobra en el patio de mí casa jaja...

Ahora a descansar y seguir trabajando..

Quiero agradecer va todos los el aguante..

Lo seguiré intentando una vez más.