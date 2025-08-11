El piloto Claudio Segarra, integrante de la Monomarca Fiat, murió este fin de semana tras un accidente ocurrido en el Autódromo Parque de Río Cuarto, provincia de Córdoba, mientras participaba de los entrenamientos de la 5ª fecha del Turismo Pista San Luis.

Según informó Provincial.com, Sagarra conducía un Fiat Palio cuando sufrió el siniestro, lo que obligó a suspender inmediatamente la actividad en pista. Recibió asistencia primaria dentro del circuito y fue trasladado al hospital, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Horas más tarde, la Comisión Directiva de la categoría confirmó su fallecimiento.