A un año de un terrible accidente, participó de una de las competencias motor más extremas

Exactamente un año atrás Emanuel Curto atravesaba uno de los momentos más duros de su vida. Mientras trabajaba en un campo de Plaza San Francisco, una tolva le aplastó el pie izquierdo y sufrió lesiones gravísimas que le demandaron una decena de intervenciones quirúrgicas, perdió parte de su pie derecho, y durante muchas semanas no sabía cómo ni cuándo iba a volver a caminar.

“En aquellos días lo único que deseaba era volver a caminar y andar en bicicleta junto a sus hijos”, recordó el sanfrancisqueño de 35 años.

Sin embargo, como buen hombre de campo, por su fortaleza y constancia, en poco tiempo se recuperó y hasta afrontó el desafío deportivo más grande de su vida como regalo de cumpleaños de aquel tremendo accidente: participó de la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Navegación (Canvav), que se desarrolló el fin de semana en Fiambalá, Catamarca, con los máximos exponentes a nivel nacional de la disciplina.

A bordo de su moto Beta 480rr, logró completar una de las competencias más extremas del mundo, que otorga a muchos competidores las clasificaciones al próximo Dakar 2023.

Un desafío único

La increíble pero desgastante experiencia la afrontó junto a su hermano Emiliano Curto y su amigo Damián Graziosi, quienes participaron en Quads.

La premisa era no perderse durante los más de 500km de recorrido y completar la travesía que recorre un escenario cargado de dunas, desierto, piedras y paisaje inhóspito, pero al mismo tiempo espacios maravillosos para conocer.

“Ellos fueron fundamentales para animarme a realizar este desafío. Ya habían participado de otros dos y me venían insistiendo, pero no estaba seguro por el pie, hasta que en este último me alisté en pocos días y le dimos para adelante”, contó Emanuel con la poca voz que le queda mientras intenta recuperarse del enorme desgaste.

También narró que la experiencia fue espectacular: “Fue un fin de semana maravilloso. Recorrer esos paisajes increíbles con múltiples desafíos fue algo muy especial. Para mí, a un año del accidente era una meta personal y conseguirlo es satisfactorio”, comentó.

En la fecha participaron competidores de todo la Argentina y de otros países. Emanuel finalizó 11° en la categoría M2, Emiliano Curto 4° y Damián Graziosi 5° en la categoría Q3.

Como habitualmente son estas competencias, tuvieron varios incidentes que afrontar pero se sienten privilegiados de haber completado el recorrido y cruzar la meta.

“Es una competencia de navegación que no todos terminan y otros no se animan. Se larga por tiempo y te dan una hoja de ruta para navegar", manifestó. Además añadió: "Salimos los tres juntos y nos mantuvimos de esa manera porque esa era la premisa. El objetivo era no perdernos y el mío principalmente por ser la primera vez era completarla. La satisfacción de cruzar la meta es algo inigualable”, reconoció Curto.

El apoyo incondicional

La experiencia del piloto de moto en esta disciplina viene desde 2008 con algunas pruebas regionales, y siempre tuvo el anhelo de probarse con un desafío de estas características. Sin embargo, tras el accidente sufrido en 2021, creyó que ese proyecto nunca se cumpliría.

Justamente este 27 de septiembre se cumple un año de aquel triste episodio registra en un campo de Plaza San Francisco donde una tolva Akron Max 25 le aplastó el pie izquierdo. Emanuel perdió el dedo meñique y una parte del metatarso. Además le colocaron una placa con 4 tornillos en el dedo pulgar de ese mismo pie. Pasó por más de diez intervenciones quirúrgicas, varias semanas de internación y una extensa recuperación.

Desde un primer momento nunca imaginó volver a hacer deportes y mucho menos un desafío tan intenso. Sin embargo, tuvo una recuperación asombrosa y se animó a la gran travesía de navegación por Fiambalá.

En este sentido, resaltó el apoyo incondicional de la familia para poder recuperarse y acompañarlo en esta meta deportiva que se propuso.

“Sin el apoyo de la familia hubiese sido imposible hacer todo. Jamás pensé que iba a estar en estas condiciones en un año. Solo pensaba en volver a caminar y andar en bicicleta con los chicos. Pero después de las 10 operaciones todo fue en línea recta con la recuperación”, sostuvo.

También agradeció el apoyo de los médicos, amigos y mucha gente que lo acompañó en este proceso de recuperación.

Por último, dijo que están analizando participar de la próxima fecha del Canav que se desarrollará en pocas semanas en La Rioja.