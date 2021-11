En una noticia que causó una verdadera conmoción en todo el mundo, Diego Armando Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, moría el miércoles 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, a raíz de una descompensación cardíaca.

La información sobre la muerte de Maradona corrió en segundos por todo el mundo cuando ya había sido confirmada por su entorno. Muchos de los canales de TV a nivel nacional en Argentina, ya sea de cable o especializados en deportes, alertaban primero de que el ex futbolista se había descompensado y estaba siendo atendido en el lugar donde residía, ya que no había confirmación oficial de lo que en realidad había ocurrido.

La noticia tomó por sorpresa a varios de los programas y a sus conductores, que iban recibiendo las últimas informaciones de la producción o incluso haciendo llamados telefónicos al aire para intentar confirmar la información que ya algunos otros medios adelantaban a través de internet.

Aproximadamente a partir de las 13:10 se sucedieron típicas escenas donde los conductores "estiran" los detalles de una información que anticipan como grave y de último momento, repitiendo imágenes, aunque sin llegar a pronunciar la frase que nadie quería escuchar: murió Diego Maradona. Finalmente, eso ocurrió pocos minutos después, a partir de las 13:18 en la TV de nuestro país.

Las reacciones, como se puede ver en los videos, fueron variadas aunque en todos los casos compartían el estupor y la incredulidad ante el impacto del hecho. Había muerto Diego Armando Maradona. Ya nada más podía hacerse por su delicada salud.

Un duro momento

Uno de esos duros momentos al aire quedó reflejado en la pantalla de ESPN, en el panel de Fútbol 90 que compartían Sebastián "Pollo" Vignolo junto a Daniel Arcucci, Cai Aimar y Oscar Ruggeri, entre otros. Con el correr de los minutos el esquema de programa previsto debió abandonarse para tratar exclusivamente lo que iba comentando el periodista Federico Bueno, que estaba al aire vía telefónica.

“Tengo una información desde el entorno de Diego… tengo una información muy grave. Honestamente no sé, Seba, muchachos, si ustedes están en condiciones… desde el entorno mismo de Diego…”, dijo Bueno. Hasta allí lo que se informaba era la descompensación, mientras se averiguaba por un supuesto paro cardiorrespiratorio.

El momento fue de shock y mientras Vignolo pedía calma y cuidado con la información que se brindaba, comenzaron a utilizar los teléfonos al aire para tratar de obtener confirmaciones. “Me cuentan, Seba, que Diego habría tenido un paro cardíaco, y que los médicos están trabajando junto a él. La situación es muy seria. Estoy tratando de chequear… bueno, en realidad ya está chequeado. Pero me gustaría tener alguna otra fuente, pero esto es de gente que está junto a Diego”, prosiguió Bueno.

Las caras de sorpresa no se podían ocultar. Vignolo repetía que había que ser cuidadoso. Hasta que Bueno intervino otra vez. “Seba, quiero que entiendan todos ustedes, y los televidentes también”, alertó. Y concluyó: “Me dicen que Diego no resistió. A mí me dicen que Diego no resistió…”.

Instantes después, la noticia se anunciaba en los títulos de pantalla y Vignolo lo pronunció sin poder creerlo: "Sí, confirman que murió Diego. La noticia es esa, murió Diego".

La información en otras señales