En una noche para el olvido, Sportivo Belgrano perdió 3 a 0 ante Atlético Rafaela en el partido de ida de las semifinales del Federal A. Al equipo de Sergio Maza no le salió nada y terminó condicionado por el polémico arbitraje del puntano Javier Díaz, que cobró un penal discutido y mostró un criterio desigual durante todo el encuentro.

Desde el arranque fue cuesta arriba para la Verde, que a los 7 minutos ya estaba en desventaja. Ciro Leineker aprovechó un centro de Lucas Albertengo y definió para poner el 1 a 0 temprano para Rafaela. Pocos minutos después, el mismo delantero volvió a inquietar con un remate que se estrelló en el palo derecho de Roggero, anticipando lo que sería una noche difícil para la defensa visitante.

La situación se complicó aún más cuando el árbitro Javier Díaz sancionó un penal por una supuesta mano de Camilo Alessandria, muy protestada por todo el equipo sanfrancisqueño. Gabriel Fernández cambió la falta por gol y amplió la ventaja a los 15 minutos. Con el 2 a 0 en contra, Sportivo quedó desacomodado y no lograba contener los ataques por los costados ni las pelotas cruzadas del conjunto local.

Recién a los 37 minutos, La Verde generó su primera acción clara, cuando un centro al área terminó estrellándose en el travesaño. Sin embargo, el ritmo del partido lo seguía marcando Rafaela, mientras el árbitro mantenía un criterio muy favorable al local, cobrando infracciones dudosas y amonestando en exceso a los jugadores visitantes.

No lo pudo aguantar

En el segundo tiempo, Sportivo salió con mayor actitud y dominio territorial, pero no consiguió traducirlo en jugadas claras de peligro. El técnico Maza movió el banco en busca de profundidad, aunque las oportunidades más peligrosas siguieron siendo para Rafaela, de la mano de un inspirado Leineker.

Con el correr de los minutos, Atlético Rafaela comenzó a replegarse para cuidar la diferencia, mientras Sportivo buscaba descontar sin éxito. Sobre el final, Attis salvó en la línea lo que pudo ser el tercero, pero en tiempo de descuento Gabriel Fernández volvió a aparecer para sentenciar el 3 a 0 definitivo.

El resultado deja a Sportivo Belgrano con una dura tarea por delante en la revancha que se disputará en San Francisco, donde deberá ganar por tres goles para forzar los penales o golear para clasificar directamente a la final.

Síntesis

Atlético Rafaela (3): Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Nicolás Utrera y Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Capurro y Agustín Pastorelli; Ciro Leineker y Lucas Albertengo. DT: Iván Juárez.

Sportivo Belgrano (0): Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Elías Franceschi; Alfio Lehmann y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Javier Díaz (San Luis).