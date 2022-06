A 13 años, Armando recordó el ascenso de Sportivo Belgrano al Argentino "A"

El 14 de junio de 2009 es una fecha que para Sportivo Belgrano marcó un antes y un después: el sueño del Argentino "A" se hacía realidad.

El departamento de Prensa del club conversó con quien fue en ese momento parte del cuerpo técnico y hoy es el actual DT del plantel, Raúl "Pepa" Armando", quien rememoró ese día.

"Si no se sufre no vale" dice la frase, y Sportivo sabe de eso. Esperar a la promoción y sufrir hasta lo último. La "verde" lo vivió en carne propia pero valió la pena. "¿Que me acuerdo de ese día? La alegría enorme por ese ascenso que se nos había negado el año anterior", comenzó Armando.

Sportivo venía de tener muchas frustraciones, sabía que esa era la posibilidad de la gloria, de sacarse la mochila y de poder decirle a su gente que los sueños se hacen realidad.

"A ser partícipe de ese ascenso que para la historia de Sportivo es muy importante, y estar dentro del grupo que se logró, le doy un valor muy importante en mi carrera deportiva", acentuó la "Pepa" en su recuerdo de esta fecha.

Además agregó "ese plantel tenía hambre de gloria, sabía lo que querían; tenían en claro que el ascenso no se les podía escapar, eran grandes jugadores pero mucho mejores personas".

Por último, manifestó "Sportivo es un club al que quiero mucho, fueron mis primeros pasos como partícipe de un cuerpo técnico. Es junto a Unión de Santa Fe y Talleres, los clubes de los que mejores recuerdos tengo".