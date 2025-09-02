7° fecha del Campeonato Regional Santafesino de Rural Bike: se corre el 14 de septiembre en San Francisco

La ciudad de San Francisco será sede de una nueva jornada de ciclismo con la realización de la 7° fecha del Campeonato Regional Santafesino de Rural Bike, que se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre de 2025 en Plaza San Francisco, con largada programada para las 11.

La competencia se desarrollará en conjunto con la 2° edición del Rural Bike Sportivo Belgrano, y contará con una amplia participación de deportistas provenientes de distintos puntos de la provincia y zonas aledañas.

Categorías y recorridos

La organización definió un esquema de categorías dividido por edad, género y nivel competitivo, con una cantidad determinada de vueltas para cada grupo. Cada vuelta es de 15,2 km.

En la rama masculina, las categorías serán:

Menores / Master D2 / E / Promocional +40 y -40: 2 vueltas.

Juveniles / Master D1: 3 vueltas.

Master C1 / C2: 4 vueltas.

Elite / Master A1 / A2 / B1 / B2: 5 vueltas.

En la rama femenina, se organizaron las siguientes divisiones:

Menores / Master D / Promocional +40 y -40: 2 vueltas.

Juveniles / Master B / C: 3 vueltas.

Elite / Master A: 4 vueltas.

Además, habrá una categoría especial: Gravel, con una única división sin límites de edad, que recorrerá 5 vueltas.

El evento está organizado por Sportivo Belgrano, que vuelve a ser protagonista en el calendario santafesino con esta propuesta que busca fomentar el deporte al aire libre y la participación comunitaria. Se espera una gran convocatoria de ciclistas y público en general.