Antártida Argentina se prepara para afrontar la nueva temporada de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco en la Zona Centro y transita las últimas semanas de pretemporada. En ese marco, dialogamos con el entrenador Daniel Aimar en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

El DT del “Pingüino” viene de ser campeón con Cultural La Francia, se manifestó contento por este nuevo desafío y brindó interesantes reflexiones sobre la formación de los más jóvenes en el fútbol local.

“Tuvimos aproximadamente 80 chicos, nos quedamos con 50, que me parece un numero exagerado, pero la mayoría son del club… Más allá de eso cuando me vinieron a buscar, yo había pasado un momento no tan grato en La Francia, aunque el fútbol tiene estas cosas y fue traumática la salida faltando tres semanas a pesar de haber salido campeón, que al final no importa, pero me hubiese gustado estar y no me gustó la forma. Pero vi mucha simpleza en Antártida, mucho compromiso y eso me cautivó, a veces uno no necesita hablar con palabras difíciles sino ser sincero como lo fueron Carlos Contreras y Oscar Ostertag, después se encontraron con una realidad de que no había plata, pero estamos formado un grupo amplio de jugadores que están ilusionados”, explicó Aimar.

Y agregó: “Otra cosa que me cautivó es que es la primera vez en 18 años que soy técnico que me vinieron a buscar con un proyecto de dos años. Hay un aire de cambio donde no es solo resultados, todos sabemos que el futbol es resultadista, pero es la primera vez que me buscan por un proyecto de dos años. Más allá de que tuve propuestas de otros clubes, fueron posteriores a la palabra dada en Antártida. Así que estamos con mucha expectativas y con jugadores importantes”.

Zona competitiva y falta de apoyo estatal

La Zona Centro es una de las regiones del torneo con mayor competitividad, muy pareja y con clubes que siempre aspiran a cosas importantes. “La nuestra es una zona competitiva, tenemos cuatro clubes de San Francisco, pero tendrían que haber más por la cantidad de chicos que hay, creo que esto es un problema político porque después se terminan haciendo clubes de la nada en Frontera, sin desmerecer a nadie, pero la mayoría de los clubes de Frontera tienen chicos de San Francisco, además proveemos cualquier cantidad de jugadores a toda la zona aledaña como Liga Rafaelina, Liga San Martín y Regional en todas sus zonas. Acá hay un problema político que trasciende a nivel deportivo, parecería que hay solo un club que está un poco más arriba, pero ahí está. Es lo que le dije a un político cuando estaba en Proyecto Crecer, se lo dije a un Secretario de Gobierno ¿Por qué no apoyan a Crecer? Porque es privado, me dijo. Pero la función social la cumplen, sacar a los chicos de la calle, sacar a los chicos de la droga, que es lo más importante”, apuntó el DT.

“Creo que después de la Norte, la Zona Centro es de las más competitivas, el nivel futbolístico es alto a pesar de que en la Norte es otro por sus características de juego, por los clubes ordenados que tiene, después de la nuestra viene la Sur con algunos clubes y en la Noroeste salió campeón con Rivadavia el año pasado”, dijo Aimar.

Crear hábitos, el desafío con la juventud

Aimar explicó que este año hubo muchos jóvenes a prueba y muchos otros del club que continúan en reserva. El desafío para con ellos es crear buenos hábitos de vida y hábitos de entrenamiento.

“Mas allá de la realidad que vivimos, a mí me cuesta mucho enfrentarme a un jugador y decirle que no lo voy a tener en cuenta, sobre todo si es un jugador del club. Vamos a tener un equipo competitivo de primera y vamos a tener una rotación de los jugadores de reserva que va a ser genuina, muchos chicos 2002 y el problema se suscita mas adelante cuando empiezan a desertar. Está complicada la situación de la juventud, siempre hay una excusa para faltar a práctica, el de comunicación también porque cuando faltan no avisan, no ir a entrenar y si vos querés competir tenés que tener el hábito”, comentó el entrenador.

En ese sentido, Aimar amplió que “el hábito lo tiene que crear la institución, crearle el habito al jugador, el técnico y viene de arriba desde los dirigentes. Pasa que al final del año terminan desertando ¿Quién tiene la culpa? el que le trata de crear el hábito de grandes o el que no lo educó para ese hábito deportivo. Lo que yo propuse fue esto, el que no tenga el hábito la va a pasar mal, en el buen sentido. Porque la era de las comunicaciones faltan a práctica y no avisan y ya se excluyen solos porque no vienen más, son cuestiones de fondo que tienen que venir desde la Promocional, Preinfantil y todas las divisiones menores que son escuela. Lo primero que sale del técnico es que si se exige que vayan a práctica se quedan sin gente, no se trata de eso, se trata de generar el hábito para que cuando lleguen a reserva y primera puedan estar y puedan jugar”, indicó Daniel Aimar.