Se acerca la quinta fecha del Rally Cordobés, donde más de 120 máquinas visitarán la ciudad durante los días 26, 27 y 28 de agosto para disputar la quinta fecha que ya tiene recorridos confirmados y en los últimos días se siguen confirmando novedades.

El piloto local que lidera el campeonato del grupo N1 y uno de los organizadores de la carrera, Tomás Perotti, dialogó con El Periódico sobre las expectativas a 15 días del gran evento. "Estamos muy contentos porque llegamos como punteros y contentos de que vuelva el Rally a San Francisco, agradecido a la Municipalidad que haya destinado los fondos para que la actividad retorne a San Francisco, esta inversión tiene una gran retribución para la ciudad porque van a venir un montón de pilotos a la ciudad, así que estamos muy felices", comentó.

"Estuve trabajando mucho en la organización de la carrera, al ser en llano parece no tener mucha dificultad, pero los caminos se van a deteriorar porque hace mucho que no llueve, entonces nosotros como organizadores queríamos darle una dificultad, no tener rectas largas y tener muchas curvas seguidas, buscamos que se un llano entretenido así que creo que para el público va a estar bueno, el tramo nocturno tiene muchas sorpresas, tenemos preparado para el viernes un show con una banda, con una exposición, un DJ, la gente va a tener muchas agregados en todos los días de competencia", agregó Perotti.

"Vamos a tener que hacer una carrera pensante"

El piloto sanfrancisqueño, a bordo de su Ford Fiesta intentará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en el liderazgo del campeonato. "No lo tomamos con mucha presión, pero vamos a tener que hacer una carrera pensante porque estamos punteros y necesitamos llegar, sumar muchos puntos de local. En la previa lo vivo con muchas ansias, el equipo en Córdoba está trabajado mucho con el auto, la última carrera de (Bell Ville) fue muy exigente -de coeficiente 2-, fue una carrera muy larga y el auto sufrió bastante, así estamos trabajando a full para llegar unos días antes de la carrera para probarlo", explicó Perotti.

Con respecto al balance de lo hecho hasta ahora, Perotti se manifestó muy contento: "Nunca pude liderar un campeonato desde que empecé a correr, es la primera vez y es la primera vez que voy a correr como local como piloto también, así que son todas cosas nuevas, Gonzalo Díaz -mi navegante- cooperó mucho con eso, tenemos un gran grupo de personas atrás que no quiero dejar de agradecerles que hoy hacen posible que estemos punteros en una de las categorías mas duras del provincial".

"Gonza es más grande que yo, somos muy amigos, es como una relación de pareja arriba del auto, se necesita mucha confianza entre los dos, en ciertas partes de la carrera hay que relajarse y en otras hay que apretar, entonces creo que su experiencia profesional me ayuda marcándome dónde se va deteriorar el piso, dónde hay que cuidar, dónde hay que atacar, estoy muy agradecido a él porque es parte fundamental del equipo y esta buena relación que tenemos es parte del resultado también", agregó.

Copa Ciudad San Francisco

Entre los pilotos locales se pondrá en juego la Copa Ciudad de San Francisco donde se tendrá en cuenta la clasificación de pilotos locales, pero también de la región. "Como organizadores buscamos encontrarle la vuelta para que toda la gente de San Francisco y zona participe, porque no hay solo gente de San Francisco sino que también hay de Colonia Cello, Devoto, Zenón Pereyra que también van a ser parte de la carrera y de la Copa San Francisco, esto está muy bueno porque además de pelear en tu categoría vas a pelear con los pilotos de la zona, la clasificación no va a estar reflejada durante la carrera sino al final, eso le va a dar un condimento extra y trataremos de equiparar todas las categorías", finalizó el piloto sanfrancisqueño.

"Agradezco a la Municipalidad de San Francisco y a todas las empresas que apoyan para que la carrera se lleve adelante, por la difusión, en los próximos días vamos a lanzar información sobre cronogramas y seguridad en los tramos, así que trabajando desde la previa con la concientización vamos a hacer que el Rally sea una fiesta", concluyó Perotti.