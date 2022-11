José "Chinito" Acevedo no pudo derrotar este viernes a Gabriel "El Terrible" Corzo en Catamarca, donde cayó por decisión unánime en las tarjetas. Fue en una pelea pareja, pero que los jueces vieron ampliamente ganador al local en un fallo polémico.

El boxeador radicado en San Francisco se fue muy molesto por la decisión, pero se manifestó positivo en redes sociales. "Gracias a todos por hacerme el aguante, yo creo que se dio, pero lo que no se dio fueron los jueces, no sé qué vieron, no pasa nada. Sabíamos el riesgo que íbamos a tener peleando de visitante, visitante, mal. Así que gracias a todos los que me vieron, a los que estuvieron, gracias, gracias, vamos por más", expresó Acevedo en un video publicado en su cuenta en Instagram.

Acevedo subió de categoría para este combate en Superwelter y buscó hacer una pelea inteligente ante un rival explosivo -e invicto- que le costó lastimarlo. "Chinito" mostró madurez siguiendo el plan de su pelea, incluso dominando el ring en buena parte de la contienda y ganó mucha confianza de cara a lo que viene.