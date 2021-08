Este jueves se confirmó el fixture de la Liga Regional de Fútbol que volverá a la competencia el próximo 29 de agosto con divisiones mayores y será nada menos que con el clásico entre Antártida Argentina y Sportivo Belgrano en la primera fecha.

Pero también, como gran condimento, en la misma zona participarán Sociedad Sportiva Devoto y Proyecto Crecer, lo que hace que sea un grupo muy competitivo y que genera grandes expectativas en los protagonistas.

Conocido el fixture, los planteles ya comienzan a preparar el debut. En ese marco, el preparador físico de Antártida Argentina Mariano Peralta contó cómo trabajó con el plantel superior y los detalles de una pretemporada atípica y cambiante con un slogan que motivó a todo el grupo.

Peralta comentó que se basaron en las fechas propuestas por la Liga antes del parate por la segunda ola y esa referencia -que se cumplió- los ayudó a planificar los trabajos de readaptación y pretemporada. "Nosotros usamos un eslogan, sabemos que es una zona linda, pero queremos hacer ruido. Sabemos que Devoto y Sportivo son muy intensos y son protagonistas siempre en cada torneo así que trabajamos sobre la frase 'Hacer Ruido' para tratar de estar metido entre los dos mejores de la zona. Estamos trabajando y mentalizándonos en ese aspecto porque por ahí sabemos que corremos en desventaja, se entrena distinto a lo que se hace en Sportivo o en Devoto que son todos refuerzos, buscamos potenciar lo que tenemos e ir mejorando en cada entrenamiento. Se trabaja de una manera diferente con este nuevo técnico, hay análisis de vídeos, se analiza cada práctica, cada movimiento y eso lleva a darle un poquito más de calidad a lo que se venía haciendo", comentó.

"No hubo lesiones, prácticamente, solo algunas molestias musculares, pero no hubo grandes lesiones y eso fue importante para que todos puedan sumarse en este último tramo", agregó.

"Algo positivo que nos tocó es que tenemos un solo viaje a Devoto, el resto son canchas y rivales que uno ya los conoce. Implica una gran motivación jugar con Sportivo en la primera fecha porque vamos a tener que entrar con ritmo porque ellos tienen otro nivel de entrenamiento, queremos hacernos fuertes con lo que venimos haciendo y creo que vamos por vamos por buen camino ", dijo Peralta.

Paso a paso

El PF detalló el trabajo que realizó con el plantel enfocado también en los estados de ánimos. "Se hizo un periodo de evaluaciones, se evaluó lo físico en todos los aspectos, test de fuerza, de velocidad, de resistencia y como vimos que el un 70% del plantel estaba bien, fuimos subiendo las cargas. Tuvimos tres semanas de mucha intensidad y ahora estamos bajando un poquito", señaló.

"Con respecto a lo motivacional y trabajar ese aspecto no fue una tarea sencilla porque siempre fue ir especulando si nos dejan o si no nos dejan, si se abría o no. Tuvimos la certeza de que la Liga adelantó que el 28 se esperaba arrancar, siempre el objetivo fue trabajar para el 28 y lo logramos, han entendido el mensaje, también fuimos flexibilizando en cuanto al pedido de los jugadores, fuimos muy una abiertos en ese aspecto, trabajamos de lunes a sábado y ellos creyeron en este trabajo por lo importante que era porque también tenés seis partidos nada más, si no aprovechamos los seis partidos después de esperar un año y medio, de tanto tiempo sin jugar... Lo importante fue que logramos convencerlos que el 28 arrancaba, estamos con ganas porque el grupo siempre respondió", indicó.

Los juveniles y un buen promedio de edad

Por otra parte, Peralta explicó que mantienen un promedio de 30 jugadores en los entrenamientos, con un promedio de edad que ronda los 24-25 años. Entre ellos hay muchos juveniles que llegan desde las divisiones inferiores y otros que ya tienen sobrada experiencia en la Liga.

"Los necesitamos a esos chicos para que se sumen en reserva porque bueno, un chico de 16-17 años te va a dar un poquito más de exigencia en el aspecto físico ya que ahora en el fútbol se corre mucho, ​​por ahí jugamos con esta experiencia como tener a 'Tini' Diale con 40 años y jugar con chicos de 18 o 17 años, nos da ese equilibrio. Lo más importante es que no tenemos muchos jugadores grandes o muchos jugadores chicos. Hay un promedio de edad de 24-25 que para la Liga es bueno y le va a dar esa esa calidad que pretendemos", apuntó Peralta.

"El técnico va trabajando diferentes sistemas y lo está logrando porque son chicos de mucha experiencia y jóvenes también", dijo Peralta.

Videos, una herramienta clave

Desde hace tiempo la grabación en video de los partidos y entrenamiento se transformó una herramienta clave que comenzaron a utilizar en esta temporada también en Antártida Argentina.

Peralta es el encargado de esa tarea y explicó que la Copa América fue una buena oportunidad para 'entrenarse' en ese análisis. "Nos pusimos de acuerdo en cuáles eran los puntos que teníamos que tener en cuenta para potenciar lo nuestro: las salidas, nuestro sistema táctico, ver donde tenemos más fortalezas y debilidades", explicó.

"Hace poco tuvimos un amistoso y analizamos las falencias y en esto de ir jugando con estrategias, quién tiene más, quién tiene menos, la idea es poder potenciar y ver dónde se le puede hacer daño al rival, las pelotas perdidas del 5, el mal pase de un lateral o defensor, esas cosas las fuimos viendo, pero también vamos aprendiendo en el día del día. Lo bueno es que con las ganas que tenemos de trabajar en ese aspecto, vamos logrando ese equilibrio".

Amistoso. Antártida Argentina disputará este sábado un amistoso en su cancha con Sportivo Santa Clara. Por otro lado, Peralta comentó que tienen planeado realizar dos amistosos más.

Finalmente, el PF agregó: "Quiero rescatar que desde lo motivacional y lo grupal estamos muy bien y eso es lo que nos va a hacer fuertes para lo que viene, con este slogan de Hacer Ruido estamos convencidos y creemos en lo que hay, si no se nos da es porque los resultados mandan, pero se está trabajando fuerte, el jugador lo entendió...".