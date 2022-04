Tras la derrota ante Crucero del Norte, el experimentado delantero Jorge Córdoba analizó el partido y brindó algunas consideraciones de esta nueva derrota de la Verde.

Sin dudas, para el jugador significó un balance negativo de lo hecho en Misiones. "Recién termina el partido y nos vamos más que amargados porque en el primer tiempo nos vamos en desventaja haciendo un trabajo muy bueno, intentando por todos lados y ellos en la única llegada que tuvieron nos convirtieron. Después el partido se hace cuesta a arriba, se puso difícil, no le encontramos la vuelta para saber donde atacarlo y terminamos con una derrota", expresó.

Consultado por cómo se revierte esta situación, el delantero indicó: "La única forma que conozco es seguir trabajando, creo muchísimo en mis compañeros y en el cuerpo técnico, trabajamos muy duro y creo que hacemos las cosas bien, pero hay veces que por más que lo hagas bien las cosas no salen y estamos en ese momento. Probamos, intentamos, desde afuera del área, desde adentro, con centros, pateamos desde todos lados y la pelota no entra. Hay momentos donde la pelota nos va a pegar en la espalda y va a entrar y vamos a lograr el triunfo", comentó.

Sobre el arbitraje: "De la parte arbitral no me corresponde hablar, pero todos los que ven el partido se dan cuenta que va a pasar algún altercado con los árbitros, no nos cobran penal, nos cobran offsides que no son, siempre pasa algo, pero nosotros nos tenemos que enfocar y mejorar en lo nuestro que es el sistema y tratar de ganar ahora de local".