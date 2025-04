En una tarde adversa en el estadio Manuel y Ramón Núñez, Sportivo Belgrano cayó 2 a 1 ante Gimnasia de Chivilcoy, cortando así su racha positiva en el Torneo Federal A. El equipo cordobés, dirigido por Sergio Maza, mostró intención ofensiva, pero no logró concretar las situaciones que generó y pagó caro dos errores defensivos que terminaron en goles del local.

Al término del encuentro, el entrenador se mostró dolido pero firme en sus convicciones: “No merecimos perder bajo ningún punto de vista”, remarcó. Además, cuestionó las condiciones de juego y la manera en que se desarrolló el partido.

Consultado por su actitud desde el banco de suplentes, donde se lo notó exaltado, Maza aclaró que su intención era que el juego sea más fluido: “Yo no he estado exaltado, pedía que se llame a un poco más de dinámica porque iban corriendo los minutos. Nosotros intentamos siempre poner la pelota en el piso, aunque no se podía, lo intentamos igual.”

Para el DT, el equipo fue superior en el balance general del partido, pero se vio perjudicado por detalles: “Las dos que ellos tuvieron, hicieron. Entramos desatentos, sobre todo en el primer gol. El segundo llegó cuando ya habíamos quedado con línea de tres. Son cosas que pasan”.

Maza también se refirió a las modificaciones obligadas que tuvo que realizar en el once titular, debido a lesiones y cuestiones personales. Sin embargo, no quiso usarlo como excusa. “Acá se trabaja para todo y todos saben lo que tienen que hacer. No tuvimos algunos jugadores importantes, pero esto es un equipo y yo creo en todos”, afirmó.

“No nos creemos ni los mejores ni ahora somos peores”

La derrota en Chivilcoy fue la primera de la temporada y se dio fuera de casa. A pesar de esto, el técnico de Sportivo no mostró preocupación por el rendimiento como visitante: “Son dos partidos recién. No me preocupa. Nosotros no nos creíamos los mejores antes ni ahora somos peores. Hay que tener tranquilidad y corregir las cosas que nos pasan.”

Maza insistió en que el equipo está en formación y que este tipo de golpes también forman parte del proceso. “Un equipo se construye a base de esto. Aunque duela perder, tiene que ser una oportunidad de crecimiento. El vestuario estaba dolido, los chicos muertos, cansados, porque dieron todo, reflejó”.

Sobre el planteo del rival y la manera en que se jugó el partido, el DT aceptó que no hay nada que impida a los equipos utilizar sus propias herramientas: “No hay una regla que prohíba jugar en las condiciones que jugaron. Cada uno juega a su manera. Nosotros tenemos que resolver estas cuestiones y seguir convencidos en el proyecto.”

“Este equipo desde el primer minuto hasta el último siempre busca, siempre hace el desgaste. Hay que bancarse estos momentos para crecer. Así es el fútbol”, analizó el salteño, destacando el compromiso y el esfuerzo de sus dirigidos.

Sportivo Belgrano tendrá ahora la tarea de recuperarse rápidamente para su próximo compromiso, con la mirada puesta en volver a sumar fuera de casa y sostener su identidad de juego.

Un gol que no alcanzó

Camilo Alessandria fue el autor del único tanto de Sportivo Belgrano en la derrota por 2 a 1 ante Gimnasia de Chivilcoy, por la quinta fecha del Torneo Federal A. El defensor llegó al área rival en los minutos finales y, con un remate cruzado, puso el descuento que le devolvió la esperanza al equipo de San Francisco. Sin embargo, no fue suficiente para rescatar un punto.

“Pude convertir un gol que empujara y que pudiera sumar para empatar, pero no pudimos. Lo encontramos muy al último”, reconoció Alessandria apenas terminado el partido, con gesto de bronca contenida.

El jugador remarcó que, pese al resultado, Sportivo fue superior en el desarrollo y que la falta de eficacia fue determinante: “Si encontrábamos el gol un poco antes, creo que llegábamos al empate. Dominamos ampliamente el partido. Jugamos un buen partido dentro de todo, intentamos jugar en una cancha que no está en las mejores condiciones.”

“Hay que seguir por este camino. Hacer lo mismo de local y seguir, no queda otra”, agregó.

Alessandria contó que, por el estado de ánimo posterior al partido, prefirieron no hablar demasiado entre compañeros: “Ahora en caliente es mejor no hablar. Sabemos que este es el camino, hay que seguir intentando y trabajando. Así van a llegar muchas alegrías.”

“Tenemos la deuda pendiente de poder ganar de visitante. Ya lo vamos a hacer", cerró.