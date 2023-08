Tras la derrota ante Douglas Haig de Pergamino, el entrenador de Sportivo Belgrano analizó lo hecho por el equipo en condición de visitante. Gómez valoró lo que hizo la Verde y comentó que vio una mejora en funcionamiento.

“La sensación que me queda es que el equipo jugó de menor a mayor, nos costó hacer pie en el comienzo, el rival impuso su funcionamiento, la jerarquía, sus condiciones; a nosotros se nos complicaba sumar pases. No tuvimos el volumen de juego necesario en la primera parte, igualmente el trámite fue parejo, si bien ellos tenían la iniciativa, la sensación era que nosotros cuando recuperamos la pelota, con la decisión que tuvimos, podíamos ir para adelante, podíamos lastimarlos y nos faltó en esa etapa tomar mejores decisiones. Cuando había que acelerar, cuando había que cuidar la pelota o ir para los costados, en eso fallamos , así y todo el partido se encaminaban para un empate. Lamentablemente un gol de uno de los jugadores de jerarquía, ellos tienen esa virtud, tienen un plantel con cuatro o cinco jugadores de mucha jerarquía que por ahí no pesan tanto en el desarrollo, pero en acciones puntuales definen los partidos. Pasó el otro día cuando fui a verlos con Unión de Sunchales, también fue parejo y apareció Mazza mano a mano y definió, hoy un partido donde no había muchas situaciones, lo rompen con remate de afuera del área", indicó.

Además, agregó: "En el segundo tiempo me gustó más el equipo , tuvimos siempre presente la idea de atacar, cambiamos nombres y el sistema en el final, pero la intención estuvo siempre, la búsqueda, por ahí nos faltó cierta profundidad para encontrar mejores finalizaciones, pero me voy conforme porque terminamos mereciendo desde el juego algo más".

Sportivo nunca renunció a jugar por abajo, con la pelota en el piso y sin pelotazos. “Es un poquito también de algo que hemos traído, que hemos impuesto pero desde el convencimiento, que ellos entiendan la ventaja de que la pelota salga limpia de atrás porque le da posibilidades de que los volantes y la gente ofensiva tenga mejores opciones y hoy en una cancha que se prestaba para eso lo pudimos hacer, hubo algunas asociaciones interesantes en los costados como pedimos que por ahí no tuvieron el mejor final, pero la idea me parece que estuvo a la vista” , explicó el DT.

Consultado sobre lo hablado con el plantel tras el partido, Gómez señaló: “No acostumbraba a hablar después del partido porque me parece que no es el momento, uno todavía no está con las pulsaciones adecuadas y me gusta siempre cerrar o encontrar conclusiones cuando nos reencontremos, pero teniendo en cuenta que hay poco tiempo quise destacar el esfuerzo que hicieron la actitud que tuvieron de intentar siempre ir hacia adelante, no conformarse en ningún momento, rebelarse ante el resultado, me parece que hay muchas cosas positivas y a partir de ahí tenemos que seguir construyendo, lo reitero, hay poco tiempo y tenemos que quedarnos con lo bueno y a partir de ahí enfocarnos en el próximo partido que es de vital importancia para nosotros”.

El próximo rival. “Unión es un equipo duro como casi todos los de la categoría. Yo entiendo que tienen una ventaja por haber descansado más que nosotros, nosotros tenemos una necesidad una obligación y el deseo de recuperar estos tres puntos que perdimos hoy”, dijo Gómez.