El puesto de arquero en el fútbol ha evolucionado mucho con el correr de los años, casi a la par de fútbol moderno. Hoy los arqueros tienen entrenamientos específicos de perfeccionamiento, algo que se hizo extensivo para los más chicos inclusive.

Paulo "Popó" Villarreal, reconocido ex arquero con trayectoria en el fútbol local y regional, trabaja en su escuela que funciona en La Bancaria, además de asesorar y trabajar en otros clubes de la ciudad.

El emblemático ex guardavallas de la Verde, pero de corazón Quintero, charló con El Periódico sobre esta nueva era en el arco y cómo trabaja con sus alumnos. "Preparamos los trabajos con tiempos diagramando la semana laboral, con los más chicos trabajamos mucho más con la técnica y la parte coordinativa que si no lo aprendés de chico de grande es más difícil. Les enseñamos como agarrar la pelota de abajo, como tirarse y caer para no golpearse; estamos bastante avanzados porque los chicos le meten mucha pasión", explicó.

"Trabajamos más que nada la parte coordinativa del arquero", contó Villarreal.

Los tiempos cambian y hoy "Popó" está cumpliendo, de alguna manera, el sueño de muchos arqueros de la vieja guardia que no tuvieron un perfeccionamiento específico para su puesto y que mamaban la experiencia en el campito o simplemente tratando de copiar a los grandes arqueros de la época.

"Yo siempre digo que lo que entrenábamos nosotros cuando éramos chicos ya no existe más, no teníamos profe de arquero, recién tuve un profe en Sportivo Belgrano con "Paco" Rivarola sino antes nunca tuve un entrenador más allá de alguna enseñanza. Hoy se utiliza tanto los pies como las manos, un 50% y 50% porque en el fútbol moderno si no sabés manejar la pelota con los pies es difícil ser arquero, es difícil ser arquero si no sos completo", comentó.

"De chico yo aprendí copiando al 'Choco' Almada, a Jorge Antolini que me ha enseñado muchas cosas, pero nunca tuve un profe y hoy es todo muy distinto, es más complejo", dijo Villarreal.

Y agregó: "Este deporte requiere mucha lectura, mucha visión de juego, hay que saber qué hacer porque en nuestro puesto un paso en falso es gol, todo cambió y creo que para mejor. A mí me apasiona mucho y me gusta mucho que los chicos aprendan, me hubiese gustado tener un profe".

La escuelita. "Estamos trabajando con unos 20 chicos en dos días, lunes y jueves, los horarios son de 18 hs a 19 hs los más chicos (8 a 15 años) y de 19 hs a 20 hs con los chicos más grandes (15 a 25 años)", contó Villarreal.

Hoy los chicos quieren ser arqueros

Los chicos cada vez se interesan más por ser arqueros y eso se nota. "Yo empecé hace un año y veo mucho interés de los chicos y de los padres, hay mucho interés por progresar en este puesto y antes eso no se veía. Antes iba al arco el que jugaba peor con los pies o el más lento, hoy los chicos aman ser arquero".

"Yo amo mi puesto, amo ser arquero, pero en mi época nadie quería ser arquero", contó Villarreal.

"Para ser arquero tenés que tener una mente muy fuerte, es difícil explicarle a los chiquitos cómo tener que levantarse de un error, pero también pasa que el niño de baby fútbol se olvida y quizás el que no se olvida es el padre o los padres que se lo recuerdan. Yo de esto hablo mucho con los más grandes", explicó.

Edad ideal para el perfeccionamiento como arquero. "Lo ideal es de 8 años para arriba, para una edad menor creo que lo mejor sería algo recreativo, a los 8 años para arriba ya entienden más sobre coordinación", dijo Villarreal.

Fútbol femenino

Villarreal es entrenador de arqueros en Sportivo Belgrano, donde también trabaja con el plantel femenino, un nuevo desafío que el entrenador busca potenciar. "Ya hace un tiempo estamos trabajando con chicas del fútbol femenino, mi idea es poder armar un lindo grupo de chicas arqueras, lo estoy haciendo en Sportivo Belgrano en están muy interesadas y le meten mucha pasión así que lo queremos incorporar también acá en La Bancaria", concluyó Villarreal.