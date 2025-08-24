La cuarta fecha de la Zona B de la Liga Provincial A de Básquet se jugará este domingo 24 de agosto y mantiene la expectativa en lo más alto. Con tres equipos compartiendo la cima con récord de 2-1, y otros tres apenas un escalón por debajo con 1-2, la jornada se presenta determinante para el futuro inmediato de los equipos.

El Tala, que viene de conseguir su primera victoria en el certamen tras vencer a Hindú como visitante, intentará repetir el festejo, esta vez en condición de local. El encuentro frente a Bolívar de Villa Carlos Paz se disputará desde las 19 en San Francisco.

Por su parte, El Ceibo deberá trasladarse a la capital cordobesa para medirse ante Poeta Lugones. El partido está programado para las 20:30 en cancha del conjunto capitalino.

La cuarta jornada del certamen se completará con el encuentro, desde las 20 en San Guillermo, entre Unión e Hindú de Córdoba.