Este miércoles, Juan Manuel Aróstegui fue ratificado como presidente de Sportivo Belgrano hasta 2025 al no haber lista opositora que dispute la conducción de la institución. El ex goleador presidirá el club junto a la agrupación Alma Verde.

El mandatario Verde contó que en esta nueva lista se suma mucha gente nueva en la Comisión y consultado sobre si hubo contactos con el grupo opositor que pretendía disputarle la conducción, Aróstegui explicó que no: "Desde las ultimas reuniones, creo que la octava, allá por noviembre o diciembre desde ahí no tuvimos más acercamiento, ellos habían propuesto armar una lista, lo tomamos con total normalidad porque es lo que pasa en todo lugar donde hay comisión directiva que se cumple un mandato y hay elecciones porque así lo dice el estatuto, fue transcurriendo el tiempo y nosotros seguimos, después de ahí mas sí hubo algún comentario de quién podría ser, pero un acercamiento directo ya no tuvimos", señaló.

Ya agregó: "Me hubiese gustado que haya elecciones porque de esa manera se legitimiza el mandato, aunque esto también es una cierta legitimación dentro del marco legal, pero me hubiese gustado que haya elecciones. Es un incordio para el club, un gasto grande de energías y la verdad es que somos un club donde votan 1800 socios, no vale la pena tener muchas listas, por eso tuvimos un acercamiento para lograr una unión, pero me hubiese gustado porque es la mejor manera revalidar y asumir en una comisión".