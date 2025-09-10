“Futuros Campeones Cordobeses”: lanzan un nuevo programa para promover el boxeo amateur

En la mañana del martes 9 de septiembre, en la sala de reuniones del estadio Mario Alberto Kempes, se presentó oficialmente el programa “Futuros Campeones Cordobeses”, una iniciativa que impulsa el desarrollo del boxeo amateur en toda la provincia de Córdoba, a través de veladas competitivas en distintos puntos del interior.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, junto al vicepresidente Luis Calvimonte, la vocal Georgina Bardach y el director de Deporte Social y Comunitario, Federico Laje. También estuvieron presentes Mario Arano, promotor responsable de Arano Box; Enrique Ferrero, en representación de la Federación Cordobesa de Boxeo; y Esteban Biasi, titular de la Confederación de Deportes de la Provincia.

Durante la presentación se anunciaron las primeras cinco fechas confirmadas del calendario, que contempla un total de diez veladas boxísticas, con epicentro en clubes e instituciones de distintas localidades. El cronograma comenzará el viernes 12 de septiembre en Cruz del Eje, y continuará en Deán Funes (19/9), Sampacho (26/9), Huinca Renancó (10/10) y Laboulaye (17/10).

“El programa tiene como ejes principales la promoción del deporte en el interior provincial, la generación de oportunidades para boxeadores federados, y el fortalecimiento de los clubes como espacios de contención social”, enfatizó Agustín Calleri, titular de cartera deportiva.

Cada velada contará con combates entre deportistas de distintas regiones, priorizando el emparejamiento por categoría y experiencia, bajo la fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo.

“Este programa consiste en llevar el boxeo a diferentes puntos de la provincia para promocionar el deporte. Serán veladas con peleas amateur y profesionales, que permitirán potenciar a los deportistas locales”, señaló Federico Laje, director de Deporte Social y Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes.

Por su parte, Mario Arano, responsable de la productora Arano Box, celebró el inicio del circuito: “Estamos muy contentos de que este proyecto haya llegado a un buen final y podamos ponerlo en marcha este viernes en Cruz del Eje. Es importante porque va a ayudar al desarrollo del boxeo y a que muchos chicos vuelvan a los gimnasios”.

La iniciativa cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo. Su representante, Enrique Ferrero, destacó: “Todo lo que sea llevar boxeo a nuevas ciudades lo apoyamos desde la Federación. Estas fechas generan entusiasmo, permiten que más jóvenes se federen”.

Uno de los ejes fundamentales del programa es el trabajo articulado entre los municipios, los clubes, la Agencia Córdoba Deportes, la Federación y la productora, lo que garantiza no solo la organización profesional de cada evento, sino también la posibilidad de generar ingresos genuinos para las instituciones, brindar experiencias competitivas y también alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo social.

Desde las localidades confirmadas también se expresaron con entusiasmo. En Huinca Renancó, el director de Deportes Raúl Gastaldo anticipó: “Hace mucho tiempo que no hay boxeo en el pueblo. Falucho, un gran campeón, salió de acá, y la gente está extrañando este tipo de espectáculos”, además agregó: “Esto nos motiva a volver a armar el taller de boxeo que se había caído. Junto al apoyo de la Agencia, nos permite recuperar esa energía y generar entusiasmo en los jóvenes”.

La presentación contó también con la participación de autoridades locales involucradas en la organización de cada fecha: Gastón Bazán (Cruz del Eje), Rodolfo Riachi (secretario de Deportes de Deán Funes), y Guillermo Pepe (presidente del Concejo Deliberante de Sampacho), quienes expresaron su compromiso con el desarrollo del programa en sus comunidades.

“Futuros Campeones Cordobeses” es una acción concreta que pone en valor la tradición del boxeo en Córdoba, promoviendo la participación deportiva, fortaleciendo los clubes barriales y acercando nuevas oportunidades a más jóvenes de toda la provincia.