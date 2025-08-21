Nicolás Lomban, hincha de Independiente e integrante de la peña “Gabriel Milito” de Rafaela, fue uno de los testigos directos de los gravísimos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América la noche del miércoles 20 de agosto, durante el partido entre el Rojo y Universidad de Chile. En diálogo con El Periódico, contó que vivió momentos de “caos total” desde la tribuna Pavoni Baja, donde se encontraba junto a amigos y familias, justo debajo del sector asignado a los hinchas visitantes.

“Llegamos como siempre, fue un viaje largo desde San Jorge, pero todo transcurrió normalmente hasta que empezó el partido. Desde el primer minuto los hinchas de la U. empezaron a insultar y a tirar cosas: monedas, vasos con orín, palos... lo que se ve en los videos es real”, relató Lomban, en comunicación exclusiva con nuestro medio.

El enfrentamiento entre simpatizantes comenzó en las tribunas, cuando desde el sector alto de la tribuna Sur —asignado a la parcialidad visitante— comenzaron a arrojar objetos hacia los hinchas locales. Según explicó Lomban, esa zona “estaba descuidada totalmente”, sin redes de protección ni presencia policial. “Tendría que haber habido una malla o un cordón policial, como en cualquier partido con visitantes. Nada de eso estaba”, aseguró.

El testigo describió cómo los hinchas locales intentaban protegerse ante la lluvia de proyectiles: “La gente bajaba desesperada de las tribunas, nos amontonábamos atrás. Tiraron un inodoro completo. Había chicos heridos. Esa tribuna es familiar, no es una tribuna violenta. Fue un momento muy feo”.

Consultado sobre la presencia de fuerzas de seguridad durante los hechos, Lomban fue contundente: “No vi ni un policía. En la cancha no había nada. Recién cuando salimos vimos a la infantería. Todo fue muy raro, una zona liberada. Como si alguien hubiera dicho: ‘hagan lo que quieran’”.

También detalló cómo fue el operativo de ingreso, que calificó como “normal”. Según contó, hubo controles con carnet, DNI y molinetes. “Había familias, chicos de la mano, llovía y hacía frío. Hasta que sonó el silbato del árbitro y empezó el caos. Ellos estaban descontrolados”, describió.

Sobre la evacuación, explicó que el club abrió accesos alternativos para evitar enfrentamientos afuera. “Nos movimos hacia las plateas, detrás de los bancos de suplentes. Salimos sin problemas del lado local. Del lado visitante no sé qué pasó”, indicó.

Finalmente, Lomban expresó su tristeza por lo vivido: “Vamos siempre a la cancha, de local y visitante. Nunca vivimos algo así en Independiente. Es una lástima, uno deja el trabajo y la familia para ver al equipo, y termina así. No dan ganas de volver”.

El partido fue cancelado oficialmente por Conmebol por “falta de garantías de seguridad” y el organismo adelantó que el caso será tratado por sus órganos disciplinarios.