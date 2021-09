Tras la derrota ante Chaco For Ever, el entrenador de Sportivo Belgrano Bruno Martelotto analizó los sucedido y apuntó contra el arbitraje por un gol no cobrado, por supuesto fuera de juego de Bustamante.

"El equipo había empezado muy bien sin tener grandes sobresaltos, habíamos tenido alguna aproximación y después viene el gol, hacemos un gol a nuestro entender lícito. Son cuestiones difíciles porque eso cambia el trámite del partido, es una situación muy puntual, después rápidamente viene la lesión de Lucas (Peludé) que estaba haciendo un buen partido, la entrada de Juan Pablo (Francia) que le iba a dar futbol y un buen primer pase. Mas allá de que el rival en ningún momento nos lleva por delante, cometimos errores muy puntuales que en esta situación nos convierten y después obviamente que al salir a remontar el partido nos crearon alguna situación. El equipo no es superado, pero siempre nos terminamos yendo con las manos vacías", explicó el DT.

Consultado por los fallos arbitrales, Martelotto comentó: "No quiero entrar en eso, obviamente que hay decisiones muy puntuales, pero no quiero entrar en ese análisis. Condicionan el resultado de un partido, el trámite de un partido, hoy con un gol valido que es anulado, un penal no cobrado la fecha pasada, pero mas allá de eso nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que fue el partido y sobreponernos de todos esos errores que vienen sucediendo".

En cuanto a lo que viene, el entrenador indicó: "De más esta decir que la situación no es buena, fue una semana donde se tomaron decisiones y eso hace que sigamos trabajado, observando, evaluando y después viene un partido importante muy difícil, pero que no deja de ser un clásico (ante Racing de Córdoba) y nosotros lo tenemos que plantear como tal".