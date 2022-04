Tras el cierre de la fase regular, con triunfo ante el puntero Independiente de Oliva, el entrenador de San Isidro Daniel Beltramo dialogó con El Clásico Deportivo, programa que se emite en El Periódico Radio 97.1.

Beltramo analizó lo hecho por su equipo y se mostró muy conforme con el rendimiento. "Estamos muy contentos y orgullosos de la fase regular que hicimos, fueron 42 partidos muy agotador y el equipo fue de menor a mayor, tuvo un ritmo muy parejo todo el torneo. Era impensado tener el récord que tuvimos, sobre todo en esta segunda etapa donde perdimos solo 5 partidos de 28, pero el equipo sabe a lo que tiene que jugar, sabe sus fortalezas, conocemos las debilidades que tenemos; estamos bien, en un buen momento y nos viene bien este parate porque somos un equipo que necesita entrenar para mejorar", señaló.

Consultado por la campaña realizada por Independiente de Oliva, el entrenador remarcó que su equipo está a la altura y que en esta fase regular terminaron el mismo récord. "Creo que Oliva tuvo una gran temporada, pero en esta segunda etapa de 28 juegos tuvo el mismo récord que nosotros, sin embargo se habla mucho dela campaña de Oliva y no tanto de la nuestra. Al ser su primer año impactó mas eso, pero terminamos con el mismo récord, no somos mas que nadie, pero tampoco somos menos, el rival a vencer no será Independiente de Oliva sino que el rival a vencer será el que nos toque en cuartos de final y después ojala en semis.... la Liga Argentina es un torneo muy parejo donde no hay planteles tan determinantes como en la A", explicó.

El juego y el trabajo en el receso

Con respecto a lo que pretende de su equipo en ataque, Beltramo contó que "cuando tenemos la capacidad de pasarnos mucho el baló, den desestabilizar a la defensa somos mas efectivos, logramos entrar en ritmo de tiro mas fácil, necesitamos meter muchos tiros de tres puntos, pero ese no es el problema, sino que el tema es como se conciben esos lanzamiento, a veces los tomamos y necesitamos darle una vuelta mas en ofensiva. Creo que estuvimos muy bien con Oliva en ataque y no así con Villa San Martín, esperemos no tener ese tipo de vaivenes en playoff", apuntó.

"En este receso vamos hacer hincapié en cosas muy puntuales como jugadas de cierre, situaciones defensiva y ofensivas de últimos segundos, trabajar sobre la comunicación defensiva porque la intensidad la tenemos, pero en la comunicación tenemos que organizar varios puntos", destacó el DT.

La rotación y lo que viene

"Muchas veces uno tiene un equipo largo y otras veces uno construye un equipo largo, nosotros hemos construido un equipo largo, el club quería que los juveniles tengan protagonismo y yo soy un entrenador que juega con equipos largos, me gusta darles la oportunidad a los chicos y se dio todo para que nuestro juveniles y u23 lo tengan. El único que tenía minutos era Zezular, el resto eran chicos nuevos en la categoría y han cumplido con creces, yo les he puesto claras las pautas que los iban a mantener dentro de la cancha y ellos lo entendieron; y eso es importante, eso hizo que el equipo sea largo porque a la intensidad que jugamos necesitamos muchos jugadores, tenemos un sistema ofensivo donde no dependemos de un único jugador, el jugador entra y sale mucho y todos se sienten importantes. Es muy difícil que de nuestro equipo salga el goleador del torneo, porque son todos muy parejos en cantidad de posibilidades", comentó.

Con respecto a lo que viene, Beltramo explicó que "ya tenemos una identidad, una forma de jugar y hay un terreno que queremos llevar los partidos que es donde nos sentimos mas cómodos, pero ahora hay que tener matices porque ahora los partidos se definen en una pelota, no hay mañana en playoff y hay que estar preparados para enfrenta partidos muy cerrados. Es difícil jugar partidos con grandes diferencias y ahí tenemos que tener ciertos matices para que las situaciones cerradas las tengamos a favor".