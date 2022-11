El presidente de Sportivo Belgrano Juan Manuel Aróstegui visitó esta semana el programa Viví Sportivo, que se emite por FM 97.1 la Radio de El Periódico donde habló de la temporada 2022 y de lo que viene en la Verde.

Aróstegui hizo un balance donde quedó conforme. "Del 1 al 10 le pondría un 6,5; uno de los primeros objetivos era la clasificación, segundo era meterse entre los cinco primeros para jugar Copa Argetina y el tercero era lograr el ascenso, se logró uno de los tres, se cerró una segunda rueda que rozó la perfección por la cantidad de puntos que se sacó y se terminó clasificando un partido antes. El balance que uno hace fue positivo, por supuesto uno siempre quiere más...", indicó el presidente del club.

- ¿Cómo analizas la parte técnica que tuvo dos etapas?

Sería muy ingrato de mi parte no nombrar a Bruno y a su cuerpo técnico porque junto al Departamento de Fútbol Profesional fue el artífice del armado de este plantel, en un 85% fue de ellos el armado porque después de agregaron cuatro jugadores. Bruno arrastraba un año y medio de una idea que teníamos nosotros basada en el no descenso y en la promoción de chicos del club que creíamos que estaban para jugar y la única forma de verlos era poniéndolos en el campo de juego donde tenemos que hacer la evaluación... el balance en cuanto a puntos no fue bueno, pero en el balance de proyecto donde se mostraron varios jugadores, donde fueron varios jugadores a préstamos a otros clubes que van a volver con una mochila de 30 partidos en el Federal A, en esa parte fue buena... lamentablemten en cuanto a resultados no lo pudimos sostener.

Vino el cambio de técnico con el plantel armado y es difícil llegar cuando vos no elegiste a los jugadores, entonces creo que se acomodó bien (Armando), tuvo dos resultados de inmediato, hubo un cambio de aire que se necesitaba y hoy creo que la labor del cuerpo técnico de Raúl Armando fue muy buena y terminó plasmandolo en la cantidad de puntos que sacó.

- ¿Va a seguir el mismo cuerpo técnico? ¿Ya lo charlaron?

Sí, nos gusta la previsibilidad, primero en el cuerpo técnico porque de ahí nace toda la preparación para el año que viene. Tenemos un mes y medio del Mundial que te para todas las transacciones, te pone en una meseta y pegadito a eso ya tenemos las fiestas que eso también es un incoveniente para estos casos; quisimos ponernos a trabajar desde el dia siguiente que terminó el campeonato, tuvimos un acercamiento y le mostramos nuestro interés para que continúe el proceso, hay buena voluntad de los dos lados, siempre hay que acomodarnso en los números porque no escapamos a la realidad del país y de la institución, somos respetuosos de lo que se pretende y fue la primera reunión que tuvimos. De los dos lados hay beuan vibra para continuar y eso es lo más importante.

"Hoy el 80% del plantel manifiesta que está contento, cómodo y se quiere quedar. Eso demuestra un gran trabajo del cuerpo técnico y de la institución...", expresó Aróstegui.

- Los que vuelven Camisassa, Rossi...

Se evaluarán, tienen que volver al club y el club decide en base al cuerpo técnico y en base a lo que quiere el jugador. A veces se da y retener por retener a veces tampoco es bueno, porque si el jugador no está contento no sirve porque no va a rendir...

Attis. "Se habló con la gente que maneja a Tomás y se le manifestó el interés de que siga una temporada más, pero en ese caso pasa por otro lado", indicó Aróstegui.

- ¿Cuánto le reditúa al club dar jugadores a préstamo?

En algunos casos sí porque hay préstamo con cargo y opción de compra, la mayoría son con opción de compra. Hay cuatro o cinco casos que fueron con cargo y ese dinero nos permitió contratar a otro jugador en ese lugar que creo que esa es la rueda que tenemos que lograr, encontrar esa cadena que siga potenciando a los jugadores, que te reditúe en lo económico y que el jugador se siga mostrando en otra categoría o volverlo a tener con una buena cantidad de partidos en el lomo y que nos rinda a nosotros en nuestro equipo.

El mito de los árbitros

En la entrevista, el presidente fue consultado sobre su relación con el éx árbitro Gustavo Bassi, encargado de las designaciones arbitrales en el Federal A.

"Hablo con Bassi... no es fácil siendo un club del interior del interior, hay cosas que mejor obviar y no hablar. Siempre digo lo mismo, ante ciertas circunstancias que pasan no son intencionales y uno en esta posición queda expuesto porque ¿Cómo no vas a decir nada? Y lamentablemente no se puede decir nada, no porque uno no quiere, hay que mantener la compostura...", expresó el presidente.

Y agregó: "Uno está para tratar de que el fútbol sea mejor, pero a veces nuestro granito de arena realmente es un granito..."

- ¿Se piensa en algún refuerzo para el año que viene?

Sí, el trabajo que hace el Departamento de Fútbol Profesional se hace durante todo el año para evaluar y tener juagdores en la mira para empezar a ver la posibilidad de trarlos y eso se termina de armar en conjunto con el cuerpo técnico para ver qué puesto hay que reforzar.

La evaluación se viene haciendo durante todo el año, tienen una lista de jugadores en cada puesto con referencia de ex tecnicos y compañeros. En base a eso se hace el análisis con el cuerpo técnico y en lo económico, no hay nombre todavía, hay jugadores que están jugando, no se quieren apurar, pero corremos con la ventaja de que que somos previsibles y ya estamos pensando en el armado, en los nombres, pero lo primero también es cerrar al cuerpo técnico...

- Se había hablado de que el club iba a ingresar en AFA con inferiores ¿Cómo está eso?

Estuvimos hablando, ahora estamos esperando que termine el campeonato para hablar de nuevo con la gente de AFA que me pidieron eso. Es una cuestión bastante protocolar, hay que ver qué equipos quedan en la categoría por las distancias, hacer un analisis para ver si la infraestructura está acorde de recibir delegaciones del Nacional B, hoy no tenemos nada concreto, de todos modos estamos trabajando en el Regional Juvenil que tiene mucho roce y se asemeja mucho al Nacional B y la idea del año que viene de que en caso de no ingresar al Nacional B reforzar este Regional Juvenil de AFA y potenciarlo con amistosos con clubes de Primera que por suerte hoy a 200 km tenemos entre 8 y 9 equiposde buen nivel para sumar amistosos de jerarquía, sumado al pedido que hicimos con Liga Regional para el traspaso de zona a la Zona Norte de Liga Regional así que también estamos trabajando en eso...