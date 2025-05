La posibilidad de ver al joven piloto argentino Franco Colapinto al volante de un Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola del próximo domingo 18 de mayo ha generado una creciente expectativa en el mundo del automovilismo. Si bien la confirmación oficial por parte del equipo Alpine y del propio piloto aún no llega, la ilusión de los fanáticos argentinos se encendió luego de que varios medios europeos lo dieran por hecho.

Florencia Andersen, periodista especializada en la máxima categoría del automovilismo, explicó en declaraciones a la radio Urbana Play cómo llegaría el piloto argentino al Gran Premio de Imola el próximo domingo 18 de mayo y por qué aún no habría sido oficializado.

Según Andersen, Alpine estaría demorando el anuncio para permitirle al joven argentino realizar una prueba clave como piloto de reserva.

Aunque el equipo Alpine no lo ha anunciado formalmente, medios especializados como Motorsport, Autosport y Car and Driver dan por hecho que Colapinto ocuparía la butaca de Jack Doohan, quien no logró el rendimiento esperado en lo que va de la temporada. En este contexto, la escudería francesa busca repetir la estrategia que utilizó Red Bull con Yuki Tsunoda antes de subirlo como compañero de Max Verstappen.

“La verdad es que hubo mucha especulación porque todavía ni siquiera es una noticia totalmente confirmada, ¿no? Es prácticamente un secreto a voces porque falta la confirmación todavía del equipo Alpine y la de Franco, por supuesto”, explicó Andersen. Y agregó: “Ya lo dijo el equipo súper importante en Francia y otros medios como Motorsport, Autosport… todos medios que tienen mucho respaldo en cuanto a lo periodístico con lo que tiene que ver con Fórmula 1”.

Una estrategia basada en la experiencia

Según Andersen, Alpine busca que Colapinto pueda realizar una sesión de prueba con el auto de 2023 antes de oficializar su debut. “Lo que dice, por ejemplo, Motorsport Italia es que están esperando estirar un poquito más esta confirmación porque quieren repetir lo que hizo, por ejemplo, Yuki Tsunoda cuando fue a Red Bull como compañero de Max Verstappen”, detalló. En ese caso, el piloto japonés tuvo la posibilidad de girar con un auto de temporadas anteriores antes de competir oficialmente.

El obstáculo principal es reglamentario: una vez que un piloto es confirmado como titular, no puede participar en testings con autos antiguos (TPC, por sus siglas en inglés). “Exactamente. En realidad, los encargados de llevar a cabo las pruebas que se llaman TPC, que son autos que tienen por lo menos dos años de antigüedad, son los pilotos reserva. Después, ya cuando sos piloto oficial y te anuncian, no tenés esa posibilidad”, explicó la periodista.

“Es como sacar ventaja de de probar el auto en lugares en los que el resto de los pilotos y el resto de los equipos no lo pueden hacer. Solamente pueden llegar al auto una vez que empieza el fin de semana, que va a ser un poco la desventaja que va a tener Franco”, agregó.

El desafío de debutar sin pretemporada

De concretarse el debut en Imola, Colapinto enfrentará un gran reto. “No tuvo la pretemporada que sí tuvo Doohan, que son esos tres días de 24 horas en total de testeo, y va a llegar obviamente a un circuito como Imola que tiene sus complejidades”, señaló Andersen. Además, ese Gran Premio marca el inicio de un “triplete” europeo: tres carreras consecutivas en el calendario de la F1.

La estrategia de Alpine apuntaría a compensar esa falta de experiencia en pista con algunas vueltas de testeo previas, posiblemente en Monza. “Aparentemente lo que quiere hacer Alpine es un poco lo que hizo Red Bull cuando le tocó a Tsunoda subir como compañero de Verstappen: darle un poquito más de experiencia, darle un par de kilómetros más en algún circuito de testeo, como es el caso de Monza, esperar y ahí sí recién hacer el anuncio”, expresó Andersen.

Andersen concluyó anticipando que sin dudas sería una buena señal ver a Colapinto en las pruebas en Monza, lo que acrecentaría sus chances de ser oficializado en Imola.

Por el momento, tanto Colapinto como el equipo guardan silencio. Pero el optimismo crece entre los fanáticos argentinos, que ven cada vez más cerca la llegada del joven de Pilar a la máxima categoría del automovilismo mundial.