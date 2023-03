El equipo femenino de vóley de San Isidro disputó a principios de febrero la Liga Federal de Vóley en Santiago del Estero donde quedó en el puesto 11 de la general cumpliendo con creces el objetivo planteado para la competencia y conservando la plaza para la próxima temporada.

Se trata de un proceso que recién arranca y que pretende continuar con objetivos ambiciosos a mediano y largo plazo. Un “despertar” del vóley sanfrancisqueño que hacía verdaderamente mucho tiempo que no ponía a un equipo de Primera en el plano nacional, considerando el enorme potencial que tiene la Liga local (principalmente en sus divisiones formativas).

Ana García Zalazar fue una de las referentes del plantel que disputó la Liga, la jugadora de mayor experiencia y que también participó en aquella Liga Nacional que disputó el club en la temporada 2007/2008 cuando ella apenas tenía 15 años.

En diálogo con El Periódico, la jugadora contó todo lo que significó ser parte de este nuevo proceso que unió muchas voluntades -muchas de manera desinteresada y sin remuneración económica- para que pueda concretarse y marque un antes y un después en el vóley de calle Corrientes.

“Volví muy feliz y contenta, el objetivo era quedar en los primeros 16 equipos para mantener la plaza, cumplimos esa meta el quinto día y la verdad que fue vivir el vóley a otro nivel. No lo pensás hasta que estás adentro de la cancha. Significó tomar noción de la importancia de lo que estaba participando, la Liga de 2007/2008 la jugamos cuando yo tenía 15 años y no tenía conciencia de dónde estaba metida y qué estaba haciendo. Me tocó vivirlo desde el banco, era menor, formaba parte del plantel, pero era entrenar y jugar solo en las oportunidades que me daban. Ahora vivir esto como parte de las titulares, la verdad que no tengo palabras para describirlo. Me estalla el corazón de alegría, es algo sensacional”, comentó la opuesta del Rojo.

Buena química en el grupo. “Para la Liga Nacional habían venido chicas de afuera, para esta Liga se exigía que sea con un equipo local y pudimos conectar con las chicas, hacernos amigas y consolidarnos como grupo para conseguir lo que conseguimos”, dijo García.

San Isidro demostró estar totalmente a la altura del desafío y dejó a todos con la sensación de algo más. “En lo deportivo fue una adrenalina total, jugamos 9 partidos de los cuales 6 fuimos a tie break y el suspenso de no saber quién gana habla mucho de la resiliencia del equipo, de no dejarnos caer y eso es algo que demostramos, que no nos caímos y fuimos hasta el final. Eso es para destacar, es lo que pudimos lograr como grupo”, comentó.

“Se notó mucho el apoyo de la gente, creo que pudimos haber hecho un poco más, no tuvimos ese golpecito de suerte para terminar los sets, pero dábamos para mucho más y para estar entre las primeras 6 tranquilamente, así que las expectativas para el año que viene son enormes porque queremos ir por más. Fue totalmente motivante y ya arrancamos el año pensando lo que va a ser febrero del año que viene”, dijo la jugadora.

Resiliencia. “Somos todas muy porfiadas, íbamos perdiendo 2-0, nos daban pelotazos tras pelotazos y seguimos, en un set íbamos 7 puntos abajo, nos levantamos, lo dimos vuelta y lo ganamos. Eso es lo que tiene el grupo, resiliencia, eso tiene mucho más valor que haber conseguido un primer puesto”, dijo la opuesta de Sani.

Más allá de la participación en Liga Federal, lo que se busca es potenciar la competencia en Primera División…

Sí, le da mucho valor a la primera división, con esta participación en la Liga nos hicimos visibles en el interior de Córdoba porque por lo general los equipos que participan son de capital. Nos hicimos notar y llamamos la atención de mucha gente, esperamos que esto dé sus frutos a lo largo del año, que la gente se pueda interesar más por el vóley femenino, sobre todo en primera y pueda abrirles las puertas a un motón de chicas que quieran participar.

¿Y con las más chicas?

Repercute también en categorías inferiores, ellas tienen toda una carrera por delante y saben que en el club donde están jugando pueden crecer y pueden tener muchas oportunidades… Antes de salir para Santiago tuvimos una charla con las más chicas, muchas participaron del proceso y estuvieron a la par nuestra. Para ellas significa un crecimiento enorme no solo en técnica, sino también en carácter, sucede que esas chicas cuando vuelven a sus categorías son personas diferentes y eso ayuda mucho a que empiecen a contagiar. Algo tan sencillo como ir a participar de estos entrenamientos multiplica. Son cosas que vamos a ver más adelante, en el futuro porque las chicas de inferiores ven a la Primera como una referencia.

Eso está bueno porque se hicieron cargo de su proceso, pero también de poder transmitirlo a las más chicas que son las jugadoras del mañana…

En la charla que tuvimos les explicamos que cuando nosotras estuvimos en su lugar, y hablo por mí, no teníamos noción de dónde estábamos y lo que estábamos haciendo. El mensaje fue explicarles lo importante que era este proceso y cuánto les iba a servir, las puertas que se abren, cómo mejora la técnica en cada una, el carácter y todo lo bueno de esto que si lo sabés aprovechar depende de vos. Está bueno que alguien venga y te lo diga.

¿A vos te lo habían dicho en su momento?

No tuve a nadie que me lo diga. En aquella Liga Nacional (2007/208) fue un verano donde no tenía nada que hacer y me gustaba entrenar entonces iba al gimnasio, natación, doble y triple turno, pero porque me gustaba el deporte. Con el tiempo, después de haber jugado con River o Boca y jugando otro proceso, ahí caí en la cuenta de todo, pero fui consiente mucho tiempo después y ese proceso sí me sirvió mucho para mejorar como jugadora.

Poder participar también tuvo sus sacrificios ¿Cómo se las arreglaron con el trabajo?

Algunas de nosotras la tuvo muy difícil a la hora de organizarse con el trabajo, tuvimos la suerte de que tres de nosotras pudimos hacer home office y pudimos cumplir con las responsabilidades en Santiago y después ir a los partidos. En mi caso trabajamos juntas las tres, nos íbamos a desayunar y después trabajábamos todo el día. Las chicas se iban a Nodo a almorzar y nosotras les pedíamos que nos trajeran las viandas para poder seguir trabajando y poder estar libres a la tarde para poder hacer la entrada en calor y la visualización.

Hubo chicas que no pudieron acoplarse porque no podían tomarse dos semanas para jugar la Liga, no todas tuvieron la posibilidad de poder acomodarse sin tener que faltar a una responsabilidad.

“Quedamos muy motivadas para lo que viene en este año, estamos hablando que queremos competir en un par de semanas, queremos hacer amistosos y movernos, totalmente focalizadas en lo que se viene. La cabeza esta en la próxima Liga de 2024”, dijo García.

“Sin ellas y ellos ni hubiéramos podido”

Llegar a la Liga Federal no fue para nada sencillo y fue fruto de un esfuerzo ‘a pulmón’. En nombre de todo el plantel, García agradeció ese apoyo recibido. “Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron desde el celu, la tele, sentí mucho el cariño de todos, gente que no sabía que les gustaba el vóley. Nos siguieron en Instagram, se prendieron en los partidos televisados, es como si hubieran estado allá, a las empresas que nos ayudaron económicamente y apostaron por nosotros porque sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, ese voto de confianza fue fundamental”, comentó.

“Por último agradecer a todas las personas que trabajaron día y noche de lunes a lunes y que no descansaron ni durmieron para que podamos ir, sin ellas y ellos no hubiéramos podido”, concluyó.