“Correr en mi ciudad es muy especial”: Felipe Favetto vuelve a competir en casa

Correr en casa siempre tiene un sabor especial. Y para Felipe Favetto, piloto local de San Francisco, la expectativa es grande: este fin de semana será protagonista de una nueva fecha del Campeonato Cordobés de Motocross, una de las competencias más importantes del país, que solo una vez al año hace escala en su ciudad.

“Es algo muy lindo correr acá en mi ciudad, de local. Tengo toda la gente que me apoya siempre: mi familia, mis amigos y un montón de gente que no puede acompañarme a otras fechas del año. Estoy muy contento y muy ansioso de que llegue el fin de semana”, expresó Favetto, que correrá en la categoría MX2 a bordo de una Honda CRF 250cc.

Una categoría exigente y un desafío personal

Favetto sabe que no será una carrera fácil. La categoría MX2 reúne a jóvenes pilotos con alto nivel de preparación y competitividad. “Es una categoría súper exigente y muy competitiva, en donde todos están entrenados al 100% y todos van a ganar. Son chicos jóvenes que tienen muchas ganas de ganar y eso lo hace más competitivo”, explicó.

En su caso, combina el motocross con su trabajo diario, lo que le dificulta tener una rutina de entrenamiento constante: “Se me complica mucho el tiempo. Soy empleado y solo entreno en moto los sábados. En la semana voy al gimnasio después del trabajo. Trato de dar lo mejor cada vez que entreno, pero corro con esa desventaja de que me faltan muchas horas arriba de la moto”.

Más allá de las limitaciones, Felipe se muestra confiado en su máquina, gracias al respaldo de su equipo. “La moto anda perfecto gracias a Marengo Motos, que me preparan la moto. Me han dejado una moto de punta, con suspensiones nuevas, y eso me da mucha confianza. Me hace sentir muy seguro y me permite ir más suelto y con mejor velocidad”.

El sanfrancisqueño también recordó su paso por una moto de mayor cilindrada: “Habíamos comprado una moto 450 solo para divertirnos, ya que tiene menos gasto de mantenimiento. Pero después decidimos volver a la categoría MX2 para poder disfrutarlo mucho más”.

La importancia del apoyo familiar

Una de las motivaciones más grandes para Favetto este fin de semana es la presencia de sus seres queridos: “Tener a la gente acá presente es muy importante. Se hace sentir mucho el apoyo y se disfruta muchísimo. Para mí es algo muy especial compartir esta fecha con mi familia, mi novia y mis amigos”.

A la hora de largar, su enfoque está puesto en la concentración: “Siempre trato de mentalizar la pista, concentrarme al máximo y estar lo más tranquilo posible. Una mínima desconcentración te puede hacer cometer errores. También saludo a cada uno de mi familia antes de irme a la partida”.

Aunque reconoce que no está en condiciones de aspirar a los primeros puestos, su objetivo es claro: “Uno siempre trata de dar lo mejor. La alma competitiva siempre está. Pero, por mis condiciones de entrenamiento, no puedo ir con la cabeza puesta en estar adelante. Aun así, meto mucha voluntad para que todo salga de la mejor manera”.

Felipe también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañan: “Quiero agradecerle a mi equipo Marengo Motos, que siempre me espera con las puertas abiertas; a mi familia, que siempre me banca; a mi novia; a Sean Filter, que me da una mano con los filtros de aire, y a toda la gente que está pendiente de cómo me va”.

Y cerró con una invitación a toda la comunidad: “Los quiero invitar a todos este fin de semana, 23 y 24 de agosto, al Campeonato Córdoba de Motocross, que es el más importante de la Argentina. Los esperamos para disfrutar un fin de semana muy lindo”.