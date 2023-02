Este sábado 25 de febrero, José “Chino” Acevedo vuelve al ring en el Polideportivo Municipal de Monte Hermoso para enfrentar a Hugo Roldán por el título Fedelatin de la OMB. Será en la categoría superligero en una velada que contará con transmisión de TyC Sports.

El boxeador local ya se encuentra en Ramos Mejía, trabajando en el gimnasio Villa Colombo junto a su entrenador Juan “Mono” Escobar a la espera de un combate que lo ponga nuevamente en la escena nacional en busca del título argentino.

En La Mañana de El Periódico por FM 97.1 charlamos con el púgil, quien anticipó que sigue en busca de sponsors para este nuevo combate.

“La pelea iba a ser el 4 de marzo en Río Cuarto con el mismo rival, pero me hablaron para hacerla el 25 de febrero en la costa, dijimos que sí porque además está el título Fedelatin en juego de la OMB así que estamos preparándonos. Me vine los primeros días de febrero, estoy mintiéndole duro con doble y triple turno, esta tarde me toca natación, le estamos dando duro para llegar lo más fuertes posible y llevarnos el título a casa”, explicó el boxeador.

Con respecto a su oponente, Acevedo explicó “no es un rival fácil, está buena la pelea, lo vi pelear al chico. Había salido una pelea con él anteriormente, pero no se pudo dar, ahora nos encontramos en esta velada. Creo que vamos a llegar muy bien preparados físicamente y mentalmente… Él tuvo buenos oponentes, vi que se para como zurdo y como derecho, es rápido, no tiene una pegada explosiva pero tira muchos golpes. Los primeros rounds van a ser de estudio y después vamos a hacer nuestra pelea, estoy entrenando con gente de experiencia y buscando rivales de distintos estilos para prepararnos bien”.

“No va a haber ningún favorito, es terreno neutral para los dos, el que gane tiene que hacerlo justamente”, dijo Acevedo.

Por otro lado, se manifestó contento de tener esta nueva oportunidad. “Estoy emocionado porque vuelvo a pelar por un titulo, estoy contento y tengo una emoción bárbara, me gusta esta oportunidad, es la oportunidad para volver y lucirme como en los viejos tiempos, he crecido en lo persona y en lo físico, soy otra persona, creo que venimos bien entrenado, tengo la fe puesta en mí, voy a ganar, tengo en la mira regresar por el titulo”, señaló.

“Estamos metiéndole a pulmón, como siempre, no me voy a quejar ahora”, dijo Acevedo.

Sponsors

Acevedo comentó que Rubén Juncos está trabajando junto con él en la búsqueda de sponsors y suplementos necesarios (vitaminas) para llegar al 100% al combate.