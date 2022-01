"Chelo" Frócil homenajeado por Mayo: "No lo merezco", dijo emocionado

Marcelo "Chelo" Frocil, leyenda del fútbol amateur de San Francisco fue homenajeado este sábado por 1° de Mayo, el club de sus amores.

En la previa al duelo por cuartos de final y en cancha de Plaza San Francisco, Frócil -quien jugó algunos partidos de esta temporada- fue invitado a realizar la arenga con el equipo.

Posteriormente, su familia le entregó de regalo una camiseta de Mayo con la "10" y su nombre en la espalda.

Visiblemente emocionado agradeció a los presentes por el gesto de cariño y fiel a su estilo lamentó no poder seguir jugando. "Lamento no haber podido cumplir porque los años no me dan, les agradezco que me tengan en cuenta. No me lo merezco", expresó

Sin dudas, fue una tarde sumamente emotiva para uno de los mejores jugadores de fútbol que dio San Francisco.