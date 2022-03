Luciano Ribodino tuvo un inicio auspicioso en el Superbike Argentino donde terminó segundo en la primera carrera de la temporada disputada en Bahía Blanca.

El piloto local dialogó con El Periódico Radio FM 97.1 y contó detalles de cara a un nuevo año de motociclismo. "Fue en un buen fin de semana donde ya en los entrenamientos estábamos en los tiempos de punta, no hubo clasificación por el temporal, las actividades estuvieron muy atrasadas y tuvimos que largar por ranking. Largué segundo, en la carrera intentamos agarra la punta enseguida para hacer nuestro ritmo y escaparnos, ya en la tercera vuelta estaba primero, pero fue una carrera peleada con Juan Solorza, no tuvimos muchas diferencias. Sobre el final mi moto empezó a patinar de atrás y se me hacía muy difícil llevar la moto a ese ritmo, traté de aguantar, pero sobre el final, faltando dos vueltas me sobre pasa Juan y no tuve opción de pasarlo", explicó.

Y agregó: "Empezamos el año siendo protagonistas con un segundo puesto, sumamos buenos puntos para el campeonato con una moto que todavía estamos conociendo lo que hace en carrera, nos llevamos buena información y fue un buen arranque de temporada".

Lo que viene

El piloto local también contó que espera poder competir nuevamente en Brasil y en la fecha del Campeonato Mundial que se correría en San Juan.

"Está la posibilidad e poder hacer alguna fecha en el Campeonato Brasilero, no lo tengo confirmado por un tema de tiempo y del campeonato argentino que es la prioridad, pero si se puede y se dan las fechas posiblemente podamos estar. Sí estamos trabajando para estar presente en el Mundial, cuando venga el Campeonato del Mundo a San Juan, como lo hicimos el año pasado, así que ya estamos entrenando para eso para ver si está la posibilidad y hacerlo mejor que el año pasado", señaló.