Argentinos Juniors recibirá este lunes a Newell's Old Boys de Rosario, uno de los ganadores de la primera fecha en la Liga Profesional de Primera División, luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro por la segunda jornada.



El partido se jugará desde las 20.15 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium.



El "bicho" debutó con un empate sin goles ante Independiente en Avellaneda y ahora se meterá de lleno en el torneo local luego de ser eliminado en octavos de final de Copa Libertadores por River Plate después de la derrota por 2 a 0 en casa.



Newell's fue uno de los ganadores de la jornada inaugural tras vencer a Talleres por 3-2 en Rosario luego de revertir un 0-2 en contra, en el debut de Fernando "Negro" Gamboa como entrenador.



La "lepra" tendrá dos bajas confirmadas ya que el mediocampista Julián Fernández sufrió un desgarro y el delantero Ignacio Scocco fue expulsado sobre el final del último encuentro.



Por el lado de Argentinos Juniors, la duda pasa por el defensor Carlos Quintana, quien no pudo completar el partido ante River del pasado miércoles por un fuerte traumatismo. Si no llega, sería reemplazado por Lucas Villalba.

Links para verlo en vivo (click acá)

Probables formaciones

Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana o Lucas Villalba y Elías Gómez; Franco Moyano y Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Gabriel Ávalos y Javier Cabrera. DT: Gabriel Milito.

Newells: Alan Aguerre; Franco Escobar, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza y Nicolás Castro; Ramiro Sordo, Jonatan Cristaldo y Juan Garro. DT: Fernando Gamboa

Equipos: Argentinos Juniors - Newell’s

- Árbitro: Jorge Baliño

- Estadio: Diego Armando Maradona

- Hora: 20,15

- TV: TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium