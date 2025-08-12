El IPEA 291 de General Cabrera, institución que celebra su 50° aniversario, fue galardonada en la137° Exposición Rural de Palermo. Un grupo de estudiantes de sexto año obtuvo el primer puesto y el título de Campeón Borrego Dos Dientes con un ejemplar ovino de raza Hampshire Down, criado por ellos mismos.

La delegación estuvo integrada por estudiantes y docentes quienes resaltaron que los animales fueron adquiridos por cabañas importantes, "lo que también habla del valor productivo que tiene la escuela”. Además, los propios estudiantes venían pagando su viaje desde el año pasado para poder participar.

Vale destacar que la cría de ejemplares Hampshire Down forma parte de la formación técnica que reciben los estudiantes para graduarse como Técnicos en Producción Agropecuaria. La Cabaña “Don Manuel” ya había competido en ediciones anteriores de la Rural, sumando a su historial reconocimientos como el Campeonato Borrego Diente de Leche.

Reconocimiento provincial

El gobernador de Córdoba saludó a la institución a través de su cuenta en la red social X: “¡Orgullo cordobés! Envío mis felicitaciones a la comunidad educativa del IPEA 291 de #GeneralCabrera, que en el año de su 50° aniversario, volvió a brillar en la 137ª Exposición Rural de Palermo. Una vez más su Cabaña Don Manuel obtuvo primeros premios en ovinos de raza Hampshire Down”.

En su mensaje, también subrayó: “estos logros reflejan el compromiso, el esfuerzo y la excelencia de nuestra Educación Agropecuaria Técnica, que integra saberes, trabajo comunitario y producción de calidad” y destacó que la participación formó parte de “una experiencia educativa federal que reunió a más de 500 estudiantes de más de 20 escuelas agropecuarias de toda la provincia y demuestra el enorme potencial de nuestra juventud”.