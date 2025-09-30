El Ministerio de Bioagroindustria constituyó la Mesa de Carne Bovina y Bubalina de la provincia de Córdoba, un espacio de articulación público-privada destinado a fortalecer de manera sostenible toda la cadena cárnica provincial.

Será un órgano consultivo, y las propuestas y recomendaciones que elabore deberán ser fundadas y no serán vinculantes.

La iniciativa surge como consecuencia de la importancia que tienen la producción bovina y bubalina en el desarrollo económico de la provincia, así como en la seguridad alimentaria y el arraigo rural.

En el marco de la Expo Ganadera del Centro, que se realiza en el Centro de Convenciones, se realizó la reunión con representantes de entidades, instituciones y universidades para constituir este ámbito de trabajo, en el cual se plantearán problemas, necesidades del sector y funcionará como órgano consultivo y asesor del ministro de Bioagroindustria.

“Necesitamos aggionar las normativas. La ganadería está en un momento especial, con desafíos y oportunidades. Por eso, se conforma esta mesa de carnes bovina y bubalina. Es bueno que el sector público y privado podamos trabajar conjuntamente y desarrollar objetivos a corto, mediano y largo plazo”, afirmó Busso.

Asimismo, destacó que la importancia de la participación de legisladores en la Mesa y consideró que “tiene que funcionar de manera ágil definir una agenda que nos permita avanzar con la articulación público-privada».

La Mesa está conformada por las áreas técnicas del Ministerio y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA); la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC); Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ); Federación Agraria Argentina (FAA); Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); Sociedad Rural Argentina (SRA); Asociaciones Argentinas de Angus, Hereford, Brangus, Braford y demás asociaciones de razas bovinas de carne en Córdoba; de Búfalos, Cámara Argentina de Feedlot; y organismos públicos y privados cuyo objeto se encuentre vinculado al objeto de la Mesa.

Entre los objetivos a trabajar se destacan brindar soluciones a los problemas que planteen los actores de la cadena de carnes bovinas; elaborar informes sobre las temáticas que se pongan a consideración del mismo, así como estrategias de corto, mediano y largo plazo.

También proponer acciones coordinadas entre los distintos actores que forman parte del sistema productivo de carnes bovinas de la provincia y promover la sanidad animal, el bienestar, la eficiencia productiva y el acceso a mercados.

De esta manera, el Gobierno provincial impulsa un espacio de diálogo y consenso permanente, que permita avanzar en estrategias conjuntas de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de la ganadería en Córdoba.