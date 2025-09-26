El abrupto final de las retenciones cero generó enojo en el campo. En medio de ese clima, el titular de la Agencia de Regulación y Control Agropecuario (Arca), Juan Pazo, reconoció que recibió fuertes insultos de productores, pero aseguró que se siente “muy cómodo explicando” la decisión.

“Soy productor, tengo chat con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación”, dijo Pazo en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado si lo estaban “puteando”, respondió: “En colores te diría, en arameo. Estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta”.

El funcionario rechazó las críticas y explicó que el beneficio no desapareció: “La soja se comercializaba antes de la medida en 298 dólares y en los últimos tres días promedió 350 dólares. Cuando perforó los 340 no hubo más ventas”.

“Ya se les pagó el 15% más a los productores, con lo cual sí hubo un beneficio”.

También negó que la medida haya favorecido solo a unos pocos: “No es que se beneficiaron ocho vivos”.

Sobre versiones que vinculaban al Tesoro de Estados Unidos con el final del esquema, Pazo fue tajante: “Claramente no me consta porque se volvió al régimen anterior”.

El titular de ARCA sostuvo que la decisión buscó “defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria”.

Recordó que durante gobiernos anteriores se aplicaron medidas más duras, como el cepo o el aumento de retenciones, y las comparó con la actual:

“Hoy no solamente se les pagó más a los productores sino que hubo una baja de impuestos absolutamente extraordinaria”.

Contexto político y económico

Pazo aseguró que la resolución no fue “desesperada” sino pensada, frente a lo que describió como un escenario de “inestabilidad provocado por la oposición”.

“Se tomó una medida extraordinaria porque tenemos que seguir pensando en todos los argentinos y en la baja de la pobreza”, afirmó.

Según explicó, el impacto fue inmediato: “Bajó el tipo de cambio, la tasa y el riesgo país. Eso genera previsibilidad, que es lo que más necesitan los productores”.