En el marco de la 91° Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto, el Banco de la Provincia de Córdoba y el Gobierno provincial firmaron un convenio para acompañar a los productores con financiamiento por $30 mil millones y tasas subsidiadas.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Martín Llaryora; el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; su vicepresidente, Juan Manuel Llamosas; el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso; y el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta, en el predio Ferial donde Bancor es Main Sponsor.

Por las características de la región, el Banco amplió su cartera crediticia con créditos específicos para potenciar a los productores ganaderos, consignatarios, cabañeros, fabricantes de maquinarias, pymes agroindustriales, insumeras, cooperativas y empresas del sector, además de sus líneas clásicas para la producción agrícola.

En la oportunidad, Bancor lanzó además su Seguro de Granizo, un nuevo rubro que incorporó la entidad para complementar la gama de soluciones dirigidas al campo y su cadena de valor.

El debut del seguro fue una de las novedades más destacadas por la posibilidad de cotizar en simultáneo con cuatro compañías distintas (Sancor, San Cristóbal, El Norte y Experta) y contratar en minutos la cobertura que mejor se ajuste a las necesidades.

Participaron del acto, el intendente de la localidad, Guillermo De Rivas; el Consejero de Cotagro en Coninagro Córdoba, Gustavo Gaich; la Líder de Agronegocios de Bancor, Evangelina Salloum; demás intendentes de la zona y funcionarios.

Detalle de las líneas de crédito