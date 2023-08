"Para ser un buen jugador también se necesita una buena alimentación"

Sportivo Belgrano inicia un proyecto de huerta agroecológica destinado a los jugadores de la pensión con el objetivo de generar educación nutricional.

En La Mañana de El Periódico, la nutricionista Lic. Daniela Giménez, e integrante del equipo interdisciplinario, comentó detalles de este nuevo espacio que ofrece cultivar valores y fortalece el compromiso con los proyectos colectivos. Se trata de un nuevo espacio para fomentar hábitos saludables en los jóvenes que se alojan en la pensión.

“Es un proyecto que la verdad que cuando vi que lo estaban realizando otras instituciones de primera división, como River Plate, la verdad que me pareció algo algo lindo para los chicos, más que todo de la pensión con algo que sea una responsabilidad para ellos, creando hábitos saludables con el objetivo también de que tienen mucho tiempo disponible por la tarde. Es la creación de una huerta agroecológica que se va a realizar en el club, el mismo club nos brinda el espacio físico, se van a dividir por etapas. Primero se hará la preparación de la tierra, gracias al Ministerio de Agricultura y a la presidenta del INTA contamos con unos kits de herramientas que nos donaron para este proyecto, así que la verdad es que estamos muy ansiosos, los chicos y nosotros”, explicó Giménez.

La nutricionista del club comentó que el objetivo también es inculcar la importancia “de cosechar alimentos naturales, todo lo que sea natural y que venga de la tierra sabemos que no tiene agroquímicos, no tiene conservantes y se consumen todos los nutrientes de forma natural, que tengan una alimentación saludable y que ellos puedan después llevarlo a su propio consumo, a su familia, a la pensión… Incluso también estamos ayudando a lo que es el medio ambiente, también es un compromiso para ellos porque lo utilizamos con esta finalidad de la responsabilidad y que sigan haciendo algo en equipo".

La importancia de la alimentación en el deportista

Por otro lado, Giménez explicó que “en el deportista, la alimentación va a influir mucho en el rendimiento físico, por ejemplo, acá en el club ya de chiquitito uno les va enseñando lo que son los macronutrientes, los hidratos de carbono que es lo que les brinda la energía necesaria para que ellos puedan entrenar, tener energía, tener fuerza, lo que es la fuente de proteínas, lo que es la fuente de grasas saludables”.

“Quiero hacer hincapié en que no solamente para ser buen jugador o para destacarse se necesita una buena alimentación, sino también para prevenir enfermedades, para evitar lesiones y nos referimos también a toda la comunidad, a una alimentación sana, saludable, libre de agroquímicos y que se puedan aprovechar bien y absorber bien los nutrientes para el organismo pueda cubrir esos requerimientos no solamente para hacer lo mejor en la cancha, sino también para la vida y para su nivel intelectual. Lamentablemente, hay estadísticas que indican que los niños desde chiquitos no tienen una alimentación por la posibilidad de ofertas que tienen en el mercado, entonces empezar con esto ya de de chicos, empezar a inculcarles que pueden hacer una huerta, que hay alimentos sanos, sin del consumo de estos de moda por así decirlo”, indicó.

“Estamos trabajando también con el coordinador Pablo Ravinale, que eso no lo quiero dejar pasar porque la verdad que él me apoyó mucho y se puso la camiseta, él además está encargado de los chicos de la pensión, que por ahora este proyecto va a ir destinados a ellos, pero obviamente si el proyecto prospera se va a abrir a todas las categorías inferiores”, dijo Giménez.

La huerta estará en el predio “Oscar C. Boero”

Giménez también comentó que esta huerta agroecológica se estará en el predio del club ubicado sobre calle Dorrego y Rosario de Santa Fe. “Va a estar detrás de las canchas de pádel y ya los chicos este lunes, teniendo las herramientas que nos donaron, vamos a arrancar en todo lo que es la primera etapa que es la de ir preparando el suelo, cercar con tejidos para que no ingresen animales y no lo pisotee nadie", señaló.

Y agregó: "Queremos hacer algo lindo, algo completo, también contamos con un ingeniero agrónomo que nos está ayudando. Tuvimos una primera charla con Graciela Gaspareti que es la presidenta del INTA donde a los chicos le les fuimos mostrando lo que es una huerta agroecológica y después iremos teniendo charlas también para ir capacitándolos a medida que vamos avanzando en esta fase. Después del sembrado de semillas ellos van a ir todas las semanas en grupos a regar, a abonar, a limpiar, a sacar yuyos si hace falta, todo lo que implica la huerta agroecológica”.