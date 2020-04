Polémica por una prisión domiciliaria en San Francisco a un abusador sexual

El beneficio de prisión domiciliaria por cuestiones de salud a un condenado por abusar de una menor en la localidad de Las Varillas generó polémica en el ambiente judicial y hasta puede desembocar en un pedido de jury.

El abogado de la víctima, Juan Manuel Rivero, sostuvo en declaraciones a radios cordobesas que la joven –hoy mayor de edad- no fue informada sobre la resolución que tomó la jueza de Ejecución Penal de los Tribunales de San Francisco, María Teresa Garay, y que sus argumentos, a su entender, fueron polémicos.

Según trascendió, el abusador, identificado como Antonio Puntonet (61) había solicitado la prisión domiciliaria debido a diversos problemas de salud: diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca. En tanto, no se aclara que fue en el marco de la pandemia del coronavirus, aunque ello lo hace un paciente de riesgo. Cabe aclarar también, que en la cárcel local no hay contagios.

“La víctima se enteró por comentarios de terceras personas de que salió”, indicó respecto al condenado por abuso.

“Los médicos penitenciarios y forenses no recomendaron salidas porque corría más riesgo de contagiarse. No obstante, tiene que hacerse controles cada 20 días, pero la jueza no previó medidas alternativas como un aislamiento dentro del penal o una detención en la zona de enfermería”, cuestionó el abogado.

Hace una semana

La salida del recluso se confirmó el jueves pasado. “Yo me comuniqué el viernes con el juzgado telefónicamente, pero sino, no nos enterábamos nunca”, reclamó.

El hombre –reservamos su identidad para proteger a la víctima del abuso- recibió una condena de 8 años y tres meses de prisión y según explicó Rivero “le faltaban 7 años para cumplirla, porque lleva un año y dos meses detenido”.

“La víctima está muy preocupada porque sólo le han establecido el control de patronato del liberado que es eventual, pero no aplicaron ni tobillera ni medidas electrónicas”, lamentó Rivero.

El abusador sexual fue condenado el 18 de febrero de 2019 en un juicio abreviado donde reconoció su autoría en el hecho que se le imputaba. Se encontraba cumpliendo la condena en la Unidad Penitenciaria Nº 7 de San Francisco y ahora lo hace en un domicilio de nuestra ciudad.

Según contó la defensa del preso, este debe ser tratado de manera constante y el Servicio Penitenciario no tiene ninguna posibilidad de brindarle la asistencia médica que necesita.

Prisión domiciliaria

Cabe recordar, que este miércoles la jueza Garay indicó a El Periódico que hasta el momento, desde Tribunales de San Francisco negaron los pedidos de prisión domiciliaria que fueron solicitados ante la Justicia en razón de la pandemia que vive el país por la propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, la funcionaria aclaró que la prisión domiciliaria “es un instituto que está establecido y reglamentado en la Ley 24.660, que establece requisitos para proceder entre cuales están las razones de salud y la edad”, lo que se habría tenido en cuenta en este caso.

Este medio quiso comunicarse con Garay para conocer su postura, pero no tuvo éxito.