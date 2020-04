Jonathan Gallardo: "Los jugadores del ascenso vamos a sufrir mucho hasta la reanudación"

Esta semana AFA confirmó la finalización de los torneos sin descensos, cuestión que benefició en plano deportivo a Sportivo Belgrano que estaba luchando en el Federal A por mantener la categoría. Al menos en esta división, según las alternativas que se manejan, volverían a jugar en septiembre -si se puede- solo los equipos que luchaban por el ascenso y el nuevo torneo arrancaría recién en enero de 2021.

Esta situación deja desamparados a muchos jugadores de equipos que no integrarían los reducidos de ascenso (como es el caso de Sportivo Belgrano) ya que no podrían volver a trabajar recién hasta enero, según los plazos establecidos.

En ese marco el defensor de la "verde" Jonathan Gallardo -a quién se le vence el contrato el 30 de junio- señaló que la situación para los jugadores del ascenso será muy difícil. "Se va a hacer muy duro, si bien se hablaron muchas cosas sobre este tema no hay nada definido y parece que va para largo. Esta incertidumbre nos afecta muchísimo en lo económico y en lo mental, nosotros vivimos de esto", explicó.

"No sabemos si vamos a tener para comer de acá a un par de meses, así que estamos esperando a ver que definen desde gremio y si nos pueden dar una mano más que todo porque no sabemos si vamos a cobrar todo o no", contó el jugador.

"A mí en lo personal me afecta muchísimo. Traté de tomarlo con calma el primer mes y ahora lo pienso bien y creo que va a ser muy difícil, para mí y para todos", dijo Gallardo.

Esperan una respuesta del gremio

Gallardo anticipó que se realizará una reunión entre los capitanes de los equipos del Federal A y Futbolistas Argentinos Agremiados para encontrar soluciones al respecto. "La idea es que el gremio nos de una mano en lo económico, esperamos eso. En estos días tengo entendido que se va a hacer una reunión con capitanes o referentes de cada plantel", señaló.

"Sí, nos salvaríamos del descenso, pero ya no podemos jugar los partidos que nos faltaban", contó el jugador.

"Yo me vine a Córdoba apenas dictaron la cuarentena, estuve entrenando en el departamento, pero mucho no se puede hacer al no tener el espacio para correr. Estoy tratando hacer los trabajos preventivos y de fuerza como se pueda", contó.

Por otro lado, el defensor cordobés señaló que el club está pagando los sueldos de febrero por semana. "Sabemos que es complicado, nosotros los jugadores entendemos la situación, pero a futuro todavía no hemos hablado porque ninguno sabe como a a seguir todo esto", indicó.