Violencia de género: imputan por lesiones y amenazas a Villa y se acerca su salida de Boca

El colombiano fue acusado por su expareja y le dictaron una restricción perimetral para que no se acerque a ella. El club todavía no puede sancionarlo pero ve con buenos ojos una transferencia.

El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa quedó imputado por la denuncia por lesiones y amenazas contra Daniela Cortés, su ex pareja, en el caso que recayó en una Unidad Especializada del Polo Judicial de Lomas de Zamora.

Por su parte, el jugador presentó una querella contra Cortés por agresión y extorsión.

Después de haber hecho las publicaciones en su cuenta de Instagram, Daniela Cortés finalmente fue revisada por un equipo médico legista para constatar las lesiones. Y la denunciante tomó como abogado al mediático Fernando Burlando, quien en declaraciones por TV adelantó: "Si se llevan a cabo estas medidas de pruebas vamos a pedir la detención del jugador porque no se trata solo de agresiones sino de amenazas".

Por lo pronto, a Villa se le aplicó una restricción perimetral de 1500 metros y el colombiano, quien en la tarde del lunes se había ido a la casa de su compatriota Juan Fernando Quintero (comparten el mismo representante), quedará por ahora realizando el confinamiento obligatorio en esa residencia.

Mientras en Colombia el hecho se transformó en un tema nacional, en la Argentina se inició una disputa legal. Por un lado, Cortés ratificó ante la Fiscalía que el futbolista la golpeó, agregó que la amenazaba con hacerles daño a sus familiares y que incluso puso por altavoz un llamado a gente que vivía en tierras cafeteras para amedrentarla. Incluso se piensa en sumar testimonios de una ex pareja de Villa que también denunció que recibía malos tratos de parte del jugador cuando eran novios. Y más: se buscará sumar un testimonio de Catalina Castaño, la esposa de Edwin Cardona​, ex compañero de Villa en Boca, quien envió su mensaje de solidaridad . "Qué tristeza, qué impotencia,la solidaridad de la mujer de Edwin Cardona, ex compañero de Villa.

El abogado de Villa, en tanto, envió un mail como denuncia penal (un método utilizado en este contexto de Cuarentena) en donde el jugador detalla el vínculo que estaban viviendo con separaciones incluidas, asegura que su ex pareja le exigía montos de 50 mil y 100 mil dólares a cambio de no arruinarle la carrera y asevera que desde el 23 de abril no mantenían diálogo. También afirmó que dejó su casa en la tarde del martes sin que ella tuviera lesión alguna. En algo coincidieron las dos versiones: Cortés quería retornar a Colombia y no continuar con la cuarentena en Buenos Aires.

El hecho, pese a ser en la intimidad del vínculo de Villa con su ahora ex pareja, alteró a todo Boca, que incluso antes de haberse consumado una denuncia penal, se expresó a través de un comunicado oficial con el siguiente texto:

El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género.

​Enterados de la situación, desde la CD fijaron la postura de cooperar con la Justicia pero además decidieron no ofrecerle un abogado al jugador para no interferir en la investigación.

Boca debe esperar primero una resolución de la Justicia para luego ejecutar sanciones, la rescisión de un contrato o incluso una demanda al futbolista para evitar un daño futuro a la institución en el caso de que luego se llegue a un acuerdo extraoficial entre los acusados o bien que se determine retirar los cargos. Por eso es que no pueden romper el vínculo en lo inmediato. Otra opción en el horizonte cercano es que el futbolista sea transferido incluso antes de que la Justicia falle sobre las causas.

