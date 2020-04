Diarios y Periódicos Regionales Argentinos reclamó asistencia para los medios regionales

Tras una Reunión General de Asociados realizada por videoconferencia, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos –DYPRA-, cooperativa que agrupa a medios de comunicación regionales de todo el país y de la cual forma parte El Periódico, difundió un comunicado en el que reclama asistencia para los medios regionales.

El texto es el siguiente:

SOMOS los medios de pueblos chicos, medianos y no tan grandes.

SOMOS los medios hechos por vecinos para vecinos que nos dan los resultados de sus auditorías en el supermercado, en la escuela, en la iglesia, en la cancha de fútbol.

SOMOS los medios con móviles de a pie, que contamos actos escolares y rescatamos la memoria de nuestros abuelos. Por eso nos buscan, nos leen, nos escuchan, nos eligen como espejo.

SOMOS los medios que reemplazamos los libros en las escuelas rurales y a los hijos que no están en geriátricos y centros de jubilados.

SOMOS los medios de hombres y mujeres que hacen que florezcan mil relatos, que cuentan historias con sencillez, con emoción, con simpleza; historias entendibles que construyen identidad y ciudadanía.

SOMOS los medios de periodistas que no hacen otros negocios con el periodismo porque las noticias son nuestra razón de ser.

SOMOS los medios que resistimos a la concentración: miles de células operando en distintos territorios, pero con un objetivo común.

SOMOS los medios de la defensa de las políticas públicas, de los programas inclusivos, de las acciones y omisiones de nuestros gobiernos de proximidad.

SOMOS los medios del federalismo hecho acción con los pies en el barro, mano a mano, cara a cara.

SOMOS los medios alternativos, locales, pequeños, resilientes, que se la han jugado y se siguen jugando, aún sin pauta ni acompañamiento.

SOMOS los medios con arraigo, con historia, que sobrevivimos gracias a que cada integrante de nuestros pequeños equipos escribe a la mañana, diseña a la tarde, imprime a la noche, vende publicidad, reparte diarios y limpia su lugar de trabajo, todo por la misma plata.

SOMOS los medios convencidos que también en la Comunicación hay que empezar de abajo, asistiendo y atendiendo a los que menos tienen, a los que más necesitan. Menos fama y más mensaje.

SOMOS los medios que miramos, impotentes, a sociedades que terminan votando contra sus propios intereses porque se financia a medios que les inculcan otros intereses.

SOMOS los medios que no apretamos, que no extorsionamos y, casi con vergüenza, hoy pedimos ayuda porque las ambulancias no alcanzan para levantar los caídos en el frente.

SOMOS los medios que pedimos:

Parte del paquete de pautas de organismos nacionales que se llevan siempre los mismos.

Distribución entre los medios “de proximidad” de fondos y herramientas para mejorar nuestros contenidos.

Líneas de crédito que nos permitan afrontar con dignidad las deudas acumuladas en los últimos años por la reducción de los ingresos provenientes del sector privado.

Espacios donde podamos aportar nuestro conocimiento del país real, sin asfalto.

Acompañamiento del Estado para transitar la reconversión tecnológica en condiciones menos desfavorables frente a los medios asociados al capital concentrado.

SOMOS los medios que renovamos todos los días nuestra esperanza en un país distinto. Una esperanza sin precio de tapa ni letras de molde. La esperanza que sostiene a los que estamos del medio para abajo.

Escrito surgido del Consejo de Administración, tras reunión general de asociados.