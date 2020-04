Caso Gallegos: municipio de Frontera envió sus condolencias y pidió presencia efectiva de la fiscalía

La intendenta de Frontera Victora Civalero publicó este martes un comunicado expresando sus condolencias y acompañamiento a familiares Leonardo Gallegos, el DJ que falleció en la noche de ayer luego de ser atacado a balazos en una vivienda de la vecina localidad.

En el escrito también reclamó al Poder Judicial por la presencia efectiva de la fiscalía en Frontera y por “acciones concretas para sentirnos protegidos y cuidados por los responsables de la justicia y seguridad en todo el territorio de Santa Fe”.

Comunicado

“Desde el primer momento nos comunicamos con la familia, para ponernos a disposición, y para agilizar las gestiones judiciales con la ciudad de Rafaela. Estos hechos lamentables y trágicos no hacen más que validar y reforzar el reclamo que desde hace tiempo expresamos como gobierno a las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y de las Fiscalías. Los vecinos de Frontera necesitamos presencia efectiva en nuestra ciudad y acciones concretas para sentirnos protegidos y cuidados por los responsables de la justicia y seguridad en todo el territorio de Santa Fe.

”En este punto hemos tomado contacto con autoridades políticas y funcionarios del Gobierno Provincial, entre ellos el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; con el Fiscal Adjunto asignado a Frontera, Nicolás Stegmayer -de quien no depende esta causa-; con el Secretario Regional de Fiscalía, Dr. Mario Miretti; con el Senador Departamental, Alcides Calvo; el presidente del Comité Provincial de la UCR y ex Vice Gobernador, Carlos Fascendini, y diversos Diputados Provinciales; con la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI); con la Jefatura de la Unidad Regional V° de Policía; estando todos en conocimiento e instruyendo según sus competencias sobre el caso en búsqueda de su esclarecimiento.

”Como representantes de los vecinos de la Ciudad de Frontera hacemos público el acompañamiento al sincero pedido de justicia por la muerte de Leonardo y repetimos nuestro pedido por más y mejores condiciones de seguridad en la ciudad a la Justicia de la Provincia y al Ministerio de Seguridad, no sin lamentar que nuestros reclamos sean visibles y escuchados por el daño irreparable y el dolor que genera la pérdida de una vida.

”Ratificamos nuestro compromiso de seguir insistiendo ante todas las autoridades provinciales y regionales de distintas competencias este pedido, que no es una ocurrencia de este gobierno local, si no el reclamo de toda la ciudadanía de Frontera que sólo pide tranquilidad y seguridad para vivir en esta ciudad que tanto queremos”.