Villa María: a través de un video, reclusos amenazaron con tomar la cárcel

Un grupo de al menos ocho internos del Establecimiento Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María difundió ayer un video a través del que anunciaron el inicio de una huelga de hambre, exigiéndole al juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, que se los libere para evitar enfermarse de coronavirus.

En el video, donde todos los reclusos se observan con sus rostros cubiertos y algunos de ellos con palos y fierros en sus manos, en un claro gesto amenazante, uno de los presos lee un comunicado que, entre otros conceptos, reza lo siguiente: “Le informamos que estamos en huelga de hambre por el motivo de que no nos dan ninguna respuesta firme y concreta”.

“Tenemos en el establecimiento muchas personas enfermas y muchas personas privadas de su libertad que tienen la prisión asistida y la condicional, teniendo conductas no problemáticas, sin motivos, bajo la Ley 24.660, y se nos está privando de nuestra libertad teniendo el conocimiento del tema del coronavirus”, agrega.

También expresa que “no tenemos comunicación con nuestras familias, por eso nos encontramos en huelga, para que nos den una respuesta firme y concreta. No nos bajan enfermería y nuestros familiares ya tienen el conocimiento de lo que nos está pasando”.

“El próximo mensaje para Arturo Ferreyra va a ser tomando la cárcel. El está haciendo abandono de persona y nos quiere dejar morir”, amenazaron.

A continuación, aseguraron: “No les importan nuestras vidas, porque para ustedes somos un número y billetes, pero nosotros también somos seres humanos y también tenemos familiares esperando una respuesta firme y concreta”.

“Que se cumpla la ley y que tomen conocimiento de los derechos humanos. Los pabellones unidos avanzarán hacia delante. Esto no es una amenaza, es una advertencia. Que se haga justicia, estamos en riesgo de muerte sin que a ustedes les importe”, concluyó el comunicado, momento en el que todos los reclusos comenzaron a gritar a viva voz y se escuchó hasta una amenaza de muerte.

“No matamos y no violamos a nadie”

Poco después, uno de los reclusos, vía WhatsApp, envió audios a Radio Libertad de Villa Nueva, expresando: “Hemos sacado ese video porque queremos ayuda. Nosotros no matamos y no violamos a nadie. Nos están diciendo que nosotros violamos y matamos y que tenemos que cumplir nuestras condenas, pero estamos pasados de nuestra libertad condicional, para la cual tenemos puntos, conceptos y una buena conducta para poder irnos de la cárcel”.

“Arturo Ferreyra nos hizo un abandono de persona, no nos contesta los escritos y no nos está dando ninguna solución. Estamos haciendo una huelga de hambre, queremos ayuda, no queremos tener problemas con la Justicia y solamente estamos pidiendo nuestro beneficio de la libertad. Queremos irnos a nuestras casas y que no nos mate el coronavirus acá adentro”, añadió.

Fuente: Eldiariocba.com.ar